Run For Unity Marathon : ‘रन फॉर युनिटी’ मॅरेथॉननिमित्त रविवारी वाहतुकीत बदल; पहाटेपासून सकाळी दहापर्यंत फर्ग्युसन, गणेशखिंड आणि पाषाण रस्ता बंद

पुणे - सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५१ व्या जयंतीनिमित्त रविवारी, (ता. १५) शहरात ‘पुणे रन फॉर युनिटी’ मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहराच्या मध्यभागासह शिवाजीनगर, डेक्कन आणि पाषाण परिसरात पहाटेपासून सकाळी दहा वाजेपर्यंत वाहतुकीत बदल करण्यात आले आहेत. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..पहाटे चार वाजता विविध गटांत ही मॅरेथॉन होणार आहे. अलका टॉकीज चौक, फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता, गणेशखिंड रस्ता आणि पाषाण रस्ता या मार्गांवरून स्पर्धक धावणार आहेत. त्यामुळे विश्रामबाग, डेक्कन, शिवाजीनगर, चतुःशृंगी आणि बाणेर परिसरातील प्रमुख रस्त्यांवर तात्पुरते वाहतूक बदल असतील..बंद असणारे प्रमुख रस्ते -फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता - या रस्त्यावरील सर्व प्रकारची वाहतूक पूर्णपणे बंद राहील.गणेशखिंड रस्ता - कृषी महाविद्यालय चौकाकडून सावित्रीबाइ फुले पुणे विद्यापीठ चौकाकडे जाणारी बाजू वाहतुकीसाठी बंद राहील.पाषाण रस्ता - सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ चौक ते पाषाण सर्कल आणि बावधन चौकापर्यंतचा मार्ग बंद राहील.सेनापती बापट रस्ता - सिम्बायोसिस महाविद्यालय ते बीएमसीसी महाविद्यालयापर्यंतचा रस्ता वाहतुकीसाठी बंद असेल..स्पर्धकांसाठी वाहनतळाची व्यवस्था -मॅरेथॉनसाठी येणाऱ्या स्पर्धकांनी आपली वाहने नदीपात्रातील रस्ता, न्यू इंग्लिश स्कूलचे मैदान आणि स. प. महाविद्यालयाच्या परिसरात (मुख्य मैदान वगळून) उभी करावीत, अशा सूचना पोलिसांनी दिल्या आहेत..वाहतुकीतील बदल आणि पर्यायी मार्ग -कर्वे रस्ता - खंडोजीबाबा चौकाकडे जाणारी वाहने नळस्टॉप चौकातून उजवीकडे वळून म्हात्रे पूल आणि शास्त्री रस्त्याने इच्छित स्थळी जातील.(सिमला चौक) गणेशखिंड रस्ता - वीर चाफेकर चौक व सूर्यमुखी चौकाकडे जाणारी वाहतूक बंद राहील. या वाहनांनी उजवीकडे वळून संचेती चौक आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज चौकातून पुढे जावे.थोरात चौक - फर्ग्युसन महाविद्यालय रस्ता आणि सूर्यमुखी चौकाकडे न जाता वाहनांनी दीप बंगला चौकातून पुढे जावे.जंगली महाराज रस्ता - खंडोजीबाबा चौकाकडे जाणारी वाहतूक स. गो. बर्वे चौक आणि झाशीची राणी चौकातून डावीकडे वळवण्यात आली आहे.सेनापती बापट रस्ता आणि विधी महाविद्यालय रस्ता - या रस्त्यांवरून येणारी वाहने प्रभात रोड जंक्शन, भांडारकर जंक्शन व वि. स. खांडेकर चौकातून फर्ग्युसन रस्त्याकडे न जाता सरळ आठवले चौकातून मार्गस्थ होतील.सूस रस्ता - पाषाण सर्कलकडे जाणारी वाहने बालाजी चौकातून महाबळेश्वर हॉटेल चौकामार्गे पुढे जातील.लोकमान्य टिळक रस्ता - स्वारगेटकडून अलका टॉकीज चौकाकडे जाणारी वाहतूक बंद राहील. वाहनांनी पूरम चौकातून सरळ बाजीराव रस्त्याने जावे.लालबहादूर शास्त्री रस्ता - मांगीरबाबा चौकाकडून टिळक चौकाकडे जाणारी वाहतूक बंद राहणार असून, वाहने सेनादत्त पोलिस चौकी येथून पुढे जातील.लक्ष्मी रस्ता - बेलबाग चौकातून टिळक चौकाकडे जाणारी वाहतूक सेवासदन चौकातून बाजीराव रस्त्याकडे वळवण्यात आली आहे.केळकर रस्ता - टिळक चौकाकडे जाणारी वाहने भिडे पुलामार्गे इच्छित स्थळी जातील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.