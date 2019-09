गणेशोत्सवापूर्वीच पुण्यात वाहतूक कोंडीचा 'जीवंत देखावा'

पुणे : शहराच्या मध्यवर्ती भागात व पेठांमध्ये आज सकाळपासूनच मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी झाली आहे. दोन दिवसांवर आलेल्या गणेशोत्सवाच्या तयारीला वेग आला असून त्याचा कामामुळे वाहतुकीस अडथळा निर्माण होत आहे.

गणेश मंडळांची तयारी आणि अनेक रस्त्यावर गणेश मंडळांचे मंडप असल्याने ही वाहतूक कोंडी झाली आहे. मध्य भागातील पेठांतील रस्ते, शिवाजी रस्ता, लक्ष्मी रस्ता, टिळक रस्ता आणि नदीपात्र या भागात आज सकाळपासून वाहतूक कोंडी झाली आहे. गणेशोत्सवानिमित्त खरेदी करण्यासाठी उपनगरातील नागरिक शहरात येत असल्याने पेठांतील अनेक रस्त्यावर वाहनांच्या रांगाच रांगा लागलेल्या आहेत. शिवाजी रस्ता, बाजीराव रस्ता आणि टिळक रस्ता या महत्त्वाच्या रस्तायवरील वाहतूक देखील अतिशय मंद झाली आहे. दरम्यान, गणेशोत्सवानिमित्त वाहतूक पोलिसांनी मार्गात बदल करूनही पुणेकरांना शनिवारी दिवसभर वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागला. मध्य भागात पुढील काही दिवस वाहतूक कोंडी होऊ शकते, त्यामुळे नागरिकांनी या भागात येताना याचा विचार करून यावे.



