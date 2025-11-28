पुणे

Pune News : नियम मोडणाऱ्या एक हजाराहून अधिक रिक्षाचालकांवर कारवाई!

Traffic Police Action : शहरातील वाढत्या अनागोंदीला आळा घालण्यासाठी वाहतूक पोलिसांनी रिक्षाचालकांवर मोठी मोहीम राबवली असून १७ दिवसांत हजाराहून अधिक चालकांवर दंडात्मक कारवाई झाली आहे. प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी नियमांचे काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन पोलिसांनी केले आहे.
पुणे : भाडे नाकारणे, नो पार्किंगमध्ये रिक्षा उभी करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या आणि वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या एक हजाराहून अधिक रिक्षा चालकांवर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. शहरातील रिक्षा वाहतुकीतील वाढता अनागोंदीपणा लक्षात घेऊन शहर वाहतूक शाखेने १० नोव्हेंबरपासून विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. विशेष पथकाकडून १७ दिवसांत शहरातील विविध भागांमध्ये अवैधपणे धावणाऱ्या तसेच नियमभंग करणाऱ्या एक हजार ८७ रिक्षा चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे.

