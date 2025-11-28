Pune News : नियम मोडणाऱ्या एक हजाराहून अधिक रिक्षाचालकांवर कारवाई!

पुणे : भाडे नाकारणे, नो पार्किंगमध्ये रिक्षा उभी करून वाहतुकीस अडथळा निर्माण करणाऱ्या आणि वाहतुकीच्या नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या एक हजाराहून अधिक रिक्षा चालकांवर वाहतूक पोलिसांकडून कारवाई करण्यात आली आहे. शहरातील रिक्षा वाहतुकीतील वाढता अनागोंदीपणा लक्षात घेऊन शहर वाहतूक शाखेने १० नोव्हेंबरपासून विशेष मोहिम हाती घेतली आहे. विशेष पथकाकडून १७ दिवसांत शहरातील विविध भागांमध्ये अवैधपणे धावणाऱ्या तसेच नियमभंग करणाऱ्या एक हजार ८७ रिक्षा चालकांवर कारवाई करण्यात आली आहे. .शहरात प्रवाशांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि वाहतूक कोंडीला आळा घालण्यासाठी रिक्षा चालकांनी नियमांचे काटेकोर पालन करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त हिम्मत जाधव यांनी केले आहे.क्षमतेपेक्षा जास्त प्रवासी घेणे - २३४नो पार्किंग / वाहतुकीस अडथळा - ९२फ्रंट सीटचा गैरवापर - ३६गणवेशा शिवाय रिक्षा चालवणे - ४२४आवश्यक कागदपत्रे जवळ नसणे - १६सिग्नल उल्लंघन - १६अनधिकृत रिक्षा थांब्यावर वाहन उभे करणे - ३८.रिक्षाचालकांचा बेशिस्तपणा रडारवर. विरुद्ध दिशेने वाहन चालवणे - ३६ प्रवाशांना भाडे नाकारणे - १३८ इतर विविध कारवाई - ५७पोलिसांकडून रिक्षाचालकांना आवाहन :केवळ अधिकृत रिक्षा स्टँडवरच वाहन थांबवावेरस्त्यावर अनधिकृत पार्किंग करू नयेसिग्नल आणि लेन शिस्त पाळावीप्रवाशांशी नम्र व प्रामाणिक वागणूक ठेवावीमीटरप्रमाणेच भाडे आकारावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.