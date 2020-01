अभ्यासानंतरच ‘बीआरटी’ धावणार!

पुणे - ‘‘वाहतुकीबाबतचे काही तपशील महापालिकेकडून मिळाल्यावर आणि तज्ज्ञांशी सल्लामसलत करून ‘बीआरटी’च्या अंमलबजावणीबाबत निर्णय घेतला जाईल,’’ अशी माहिती पोलिस आयुक्त के. वेंकटेशम यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना रविवारी दिली. ‘बीआरटी’च्या अंमलबजावणीला वाहतूक पोलिसांचा विरोध आहे, असे महापालिकेच्या पथ विभागाचे म्हणणे आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्तांनी हा खुलासा केला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप शहरात सातारा रस्त्यावर ‘बीआरटी’चे काम सुरू आहे. तर, नगर रस्त्यावरील ‘बीआरटी’ अंशतः सुरू आहे. विश्रांतवाडी-संगमवाडी यादरम्यान ‘बीआरटी’ सुरू आहे. हडपसर रस्त्यावरही सध्या ‘बीआरटी’ बंद आहे. पुणे विद्यापीठ ते औंध यादरम्यान ‘बीआरटी’ मार्गाचे काम पूर्णत्वास आले आहे. मात्र, राजभवनजवळ महापालिकेच्या कामाला पोलिसांनी हरकत घेतली आहे. त्यामुळे ‘बीआरटी’चे काम बंद असून, हा प्रकल्प रखडला आहे. शहरातील ‘बीआरटी’ मार्गांसाठी असलेला स्वतंत्र रस्ताही वाहतूक पोलिसांनी सर्व प्रकारच्या वाहनांसाठी खुला केला आहे. पोलिसांच्या या निर्णयाला स्वयंसेवी संस्थांनी विरोध केला आहे. तसेच, ‘बीआरटी’बाबत महापालिकेने निर्णय घेतलेला आहे. त्यासाठी कोट्यवधी रुपये खर्च केलेले आहेत. शहरात ‘बीआरटी’चे १०० किलोमीटरचे ‘बीआरटी’चे जाळे निर्माण करण्याचे कामही सुरू झालेले आहे. मात्र, वाहतूक पोलिस ‘बीआरटी’चे काम अचानक कसे थांबवतात,’’ असा प्रश्‍न तज्ज्ञांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, पोलिसांनी सहकार्य केले नाही, तर ‘बीआरटी’चे काम होऊ शकत नाही. ते मिळत नसल्यामुळे सध्या काम बंद पडले आहे,’’ असे महापालिकेच्या पथ विभागातील अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे. या पार्श्‍वभूमीवर आयुक्त वेंकटेशम म्हणाले, ‘‘शहरातील वाहतूक कोंडी सोडविण्यासाठी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आवश्‍यक आहे, हे मान्य आहे. परंतु, ‘बीआरटी’साठीच्या स्वतंत्र मार्गातून बस किती वेळा जाते आणि अन्य वाहने किती जाऊ शकतात, त्यांची क्षमता किती, त्याचा वाहतुकीवर काय परिणाम होईल, याचा अभ्यास करणे गरजेचा आहे. त्याबाबतची माहिती महापालिकेकडून मागविली आहे. ती मिळाल्यावर ‘बीआरटी’बाबत निर्णय घेतला जाईल.’’ वाहतूक कोंडी कमी व्हावी आणि नागरिकांचे हित जोपासले जावेत, अशी शहर पोलिसांची स्पष्ट भूमिका आहे. त्यानुसारच विचार करून निर्णय घेतले जातील.

- के. वेंकटेशम, पोलिस आयुक्त

Web Title: Traffic police are opposed to implementation of BRT