Ganja Smuggling : गांजाची तस्करी करणाऱ्या वाहतूक पोलिसाला तेलंगणात अटक

पुणे - शहर वाहतूक शाखेतील पोलिस अंमलदार नितीन ज्ञानू शिंदे हा चक्क गांजाची आंतरराज्य तस्करी करीत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. त्याला तेलंगणा पोलिसांनी अटक केली. या कारवाईनंतर त्याला शहर पोलिस दलातून तडकाफडकी निलंबित करण्यात आले आहे..विश्रामबाग वाहतूक विभागात कार्यरत असलेला नितीन शिंदे आजारपणाच्या रजेवर होता. या रजेच्या कालावधीत तो ओडिशातून मोठ्या प्रमाणावर गांजा आणून रेल्वेने पुढे नेत होता. मात्र, तेलंगणातील वरंगल जिल्ह्यातील नेक्कोंडा रेल्वे स्थानक परिसरात हालचाली संशयास्पद वाटल्याने स्थानिक पोलिसांनी त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडील सामानाची झडती घेतली असता त्याच्याकडे १२ किलो गांजा आढळून आला..या प्रकरणी तेलंगणातील नेक्कोंडा पोलिस ठाण्यात अमली पदार्थ विरोधी कायद्यानुसार (एनडीपीएस अॅक्ट) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या गंभीर गैरवर्तनाची दखल घेत वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी नितीन शिंदे याच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आहे..विश्रामबाग वाहतूक विभागात कार्यरत पोलिस अंमलदार नितीन शिंदे हा पाच ऑक्टोबरपासून आजारपणाच्या रजेवर होता. गांजा तस्करीच्या प्रकरणात त्याच्याविरुध्द तेलंगणातील नेक्कोंडा पोलिस ठाण्यात रविवारी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकाराची गांभीर्याने दखल घेत पोलिस अंमलदार शिंदे याला सेवेतून निलंबित करण्यात आले आहे.- डॉ. संदीप भाजीभाकरे, पोलिस उपायुक्त, पुणे शहर वाहतूक शाखा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.