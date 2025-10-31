पुणे

Katraj News : वाहतूक पोलिसांकडून सुमारे ३० हजारांचा दंड! कात्रज-नवलेपूल सेवा रस्ता अनधिकृत पार्किंग; ‘सकाळ’च्या वृत्तानंतर वाहतूक पोलिसांना आली जाग

गेल्या अनेक दिवसांपासून कात्रज-नवलेपूल महामार्गावरील सेवा रस्त्यावर मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत पार्किंग होत होते.
katraj navale bridge illegal parking

katraj navale bridge illegal parking

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

कात्रज - ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केलेल्या कात्रज-नवलेपूल सेवा रस्ता बनलाय वानतळ' या वृत्तानंतर भारती विद्यापीठ वाहतूक पोलिसांनी सलग दोन दिवसांमध्ये नो पार्किंगची मोठी कारवाई केली आहे. गुरुवारी (ता. ३०) १० आणि शुक्रवारी (ता. ३१) १६ अशा एकूण २६ वाहनांवर कारवाई करून सुमारे ३० हजार रुपयांचा दंड आकारला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
katraj
Parking
vehicles
fine by police

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com