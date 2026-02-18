Pirangut Accident : कातरखडकला घरावर डंपर कोसळून महिला ठार

पिरंगुट - कातरखडक (ता. मुळशी) येथील भैरवनाथवाडी येथे मंगळवारी रात्री सव्वाअकराच्या सुमारास मुरूम व माती वाहून नेणारा डंपर घरावर उलटला. यात डंपरमधील मातीच्या ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या नंदाबाई जगन्नाथ मालपोटे (वय ५०) यांचा मृत्यू झाला. तसेच त्यांच्या कुटुंबातील मयत नंदाबाई यांचे पती जगन्नाथ, सून कांचन व नातू कैवल्य हे जखमी झाले आहेत. .संतप्त ग्रामस्थांनी संबंधित कंपनी व प्रशासनाकडून कारवाईच्या ठोस आश्वासन मिळण्यासाठी, तसेच नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी मृत महिलेचा मृतदेह ढिगाऱ्यापासून बाजूला काढू दिला नाही. त्यामुळे बुधवारी (ता. १८) सकाळपर्यंत सुमारे दहा ते बारा तास मृतदेह मातीच्या ढिगाऱ्याखालीच अडकून पडलेला होता..बुधवारी सकाळी मुळशीचे तहसीलदार विजयकुमार चोबे, पौड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी तसेच अन्य अधिकारी घटनास्थळी पोचल्यानंतर संतप्त ग्रामस्थांनी संबंधितांवर कठोर कारवाई व नुकसान भरपाईची मागणी करीत मृतदेह बाहेर काढण्यास मज्जाव केला होता.यावेळी तहसीलदार चोबे यांनी ग्रामस्थांना भरपाईचे आश्वासन देण्याचे सांगितल्यावर मृतदेह पौड येथील शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी हलविण्यात आला. दुपारी चार वाजता नंदाबाई यांच्यावर शोकाकुल वातावरणात अंत्यसंस्कार करण्यात आले..कातरखडक परिसरात रिंगरोडच्या कामासाठी लागणारा मुरूम व मातीचा माल वाहतूक करण्यासाठी रोज सुमारे शंभरहून अधिक डंपर कार्यरत आहेत. या डंपरची वाहतूक रात्रंदिवस सुरू आहे. पौड पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक संतोष गिरीगोसावी म्हणाले, ‘डंपरचालकाने बेदरकारपणे वाहतूक करून मृत्यूस कारणीभूत झाल्याबद्दल त्याच्यावर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.’.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.