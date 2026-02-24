Katraj Accident : कात्रज बोगद्याजवळ दरीपुलावर अपघातात ट्रक चालक ठार, सातजण जखमी

धायरी - मुंबई- बंगळूर महामार्गावरील कात्रज नवीन बोगदा संपल्यानंतर दरीपुलाजवळ मंगळवारी पहाटे साडेचारच्या सुमारास लक्झरी बस आणि ट्रक यांच्यात भीषण अपघात झाला. या अपघातात ट्रक चालक हुसेन अब्बास सय्यद (वय ५५, रा. कर्नाटक) यांचा मृत्यू झाला असून, इतर सात जण जखमी झाले आहेत. .पहाटेच्या वेळी झालेल्या या अपघातामुळे महामार्गावर काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. अपघाताची माहिती मिळताच पोलिस आणि आपत्कालीन यंत्रणा घटनास्थळी दाखल झाली. गंभीर जखमी अवस्थेत आढळलेल्या ट्रक चालकास तातडीने रुग्णालयात हलविण्यात आले; मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले..जखमींपैकी काही जण बसमधील प्रवासी असून त्यांना किरकोळ दुखापत झाली आहे. सर्व जखमींवर जवळील रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. अपघातानंतर काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली होती. अपघातग्रस्त वाहने क्रेनच्या सहाय्याने रस्त्याच्या बाजूला काढण्यात आली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने वाहतूक सुरळीत करण्यात आली..दरम्यान, ट्रॅव्हल्स चालक प्रवीण दत्तात्रेय कांबळे यांनी मृत ट्रक चालक हुसेन अब्बास सय्यद यांच्याविरोधात फिर्याद दिली असून, त्यानुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास आंबेगाव पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.