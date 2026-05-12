Pune News : मनोरुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या तरुणाने गळफास घेऊन संपविले जीवन

पुणे - पुण्यातील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या तरुणाने गळफास घेऊन जीवन संपविल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सनी सोनवणे (वय-२९, मूळ रा. बारामती) असे मृत तरुणाचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, मिशी वाढण्यासाठी केमिकल लावल्यानंतर त्याची मिशी गळून पडली होती. या घटनेमुळे तो प्रचंड नैराश्यात गेला होता. त्यानंतर त्याच्यावर हायपर सायकोसिस या आजारावर उपचार सुरू होते. दोन दिवसांपूर्वी त्याला येरवडा येथील प्रादेशिक मनोरुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते..सायंकाळी पाचच्या सुमारास रुग्णालयातील कर्मचारी चहा-नाश्ता देण्यासाठी गेले असता, सनी याने खिडकीला पायजमा अडकवून गळफास घेतल्याचे निदर्शनास आले. त्यानंतर रुग्णालय प्रशासनाने तातडीने पोलिसांना माहिती दिली..पोलिसांनी घटनास्थळी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून सर्वोपचार रुग्णालयात पाठवला आहे. शवविच्छेदनानंतर मृतदेह कुटुंबीयांच्या ताब्यात देण्यात आला आहे.या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त होत असून, पुढील तपास सुरू आहे. मनो रुग्णालयाचे अधीक्षक डॉ. श्रीनिवास कोलोड यांनी ही माहिती दिली.