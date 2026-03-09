Uruli Kanchan Accident : उरुळी कांचन येथे यात्रेच्या दिवशीच गेला एकाचा अपघातात बळी

- सुनील जगतापउरुळी कांचन - उरुळी कांचन येथे (रविवार व सोमवार) आज रात्री १२.३० चे सुमारास पुणे सोलापूर महामार्गावरील तळवाडी चौकात महामार्ग ओलांडून शिंदवणे रोडवरील आपल्या राहत्या घराकडे निघालेल्या उत्तम बबन भंडारे (वय-५३ वर्ष) यांचा, बल्कर क्र. एमएच १२ एस एक्स ८९८५ ने जोरात धडक देत चाकाखाली चिरडल्याने जागेवर मृत्यू झाल्याची घटना उरुळी कांचन गावच्या यात्रेच्या शेवटच्या दिवशी घडल्याने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे..प्रिती मयूर शेंबेकर (मयताची मुलगी, वय -३० वर्ष, धंदा-गृहिणी, रा. दुर्गा कॉलनी १, डांगे चौक, चिंचवड, पुणे) यांनी दिलेल्या फिर्यादी नुसार बल्कर ट्रक नंबर एमएच १२ एस एक्स ८९८५ वरील चालक प्रणव प्रदीप शिंदे (वय-२० वर्ष पत्ता माहित नाही) याचेविरुद्ध बी.एन.एस.का.कलम २८१, १२५(अ), १२५(ब), १०६(१), मो. वा. अधि १८४ या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..अधिक माहिती अशी की, उत्तम बबन भंडारे व त्यांचे कुटुंबीय उरुळी कांचन गावच्या यात्रेनिमित्त दर्शन व कार्यक्रम पाहून उशिरा घरी निघाले होते, चौकात आल्यावर निम्मा रस्ता ओलांडून मध्यभागी डिव्हायडर वर थांबले होते.सोलापूर रोडवरील वाहनांची रहदारी कमी झाल्यानंतर सोलापूर पुणे बाजूचा रस्ता पायी चालत ओलांडत असताना अचानक बल्कर ट्रक नंबर एमएच १२ एसएक्स ८९८५ सोलापुर बाजुकडुन पुणे बाजुकडे भरधाव वेगात येवुन उत्तम बबन भंडारे यांना धडक देवुन त्यांच्या अंगावरून गेल्याने ते जागीच मयत झाले आहेत..उरुळी कांचन गावच्या यात्रेच्या शेवटच्या दिवशी कुटुंबियांच्या देखत घटना घडल्याने कुटुंबियांना मानसिक धक्का बसला असून बेजबाबदार ड्रायव्हर वर कडक कारवीच्या मागणीने जोर धरला आहे. पोलीस तपास सुरु आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.