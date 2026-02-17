पुणे

Pune News : कौटुंबिक वादातून पतीने चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून संपविले जीवन

कौटुंबिक वादातून पतीने इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपविल्याची घटना वारजे परिसरात घडली.
endlife

endlife

esakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे - कौटुंबिक वादातून पतीने इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावरून उडी मारून जीवन संपविल्याची घटना वारजे परिसरात घडली. या प्रकरणी वारजे माळवाडी पोलिसांनी पत्नीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.

Loading content, please wait...
pune
crime
endlife
Men
family dispute

Related Stories

No stories found.