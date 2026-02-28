Wagholi News : इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून उडी मारून तरुणीने संपविले जीवन

वाघोली - इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून उडी मारून १८ वर्षीय तरुणीने जीवन संपविले. ही घटना दुपारी १२.३० वाजण्याच्या सुमारास भावडी रोड वरील मॅजेस्टिक ओयासिस या सोसायटी मध्ये घडली. आत्महत्येचे नेमके कारण कळू शकले नाही. .सारा लालमन अंधारे (वय-१८, सध्या रा. वाघोली, मूळ रा. करमाळा, ता. सोलापूर) असे आत्महत्या केलेल्या तरुणीचे नाव आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सारा हिने आठव्या मजल्यावरील रिफ्युज गॅलरी मधून खाली उडी घेतली..ती १२.३० च्या सुमारास लिफ्टने आठव्या मजल्यावरील रिफ्युज गॅलरी मध्ये आली. तिथे तिने चप्पल काढली व सरळ खाली उडी टाकली. अचानक मोठा आवाज झाल्याने सोसायटीतील नागरिकांनी बघितले असता सारा ही रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली दिसली. त्यांनी त्वरित पोलिसांना कळवून तिला खाजगी रुग्णालयात हलविले..मात्र तिचा मृत्यू झाला होता. ती ११ वी इयत्तेत शिकत होती. ती मूळची सोलापूर जिल्ह्यातील करमाळा येथील असल्याचे कळते. मात्र वर्षभरापासून ती आईसह मामाकडे राहत होती. घटनेची माहिती मिळताच वाघोलीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड यांनी कर्मचाऱ्यांसह घटना स्थळी धाव घेतली. रागाच्या भरात तिने आत्महत्या केल्याचा प्राथमिक निष्कर्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.