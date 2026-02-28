पुणे

Wagholi News : इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून उडी मारून तरुणीने संपविले जीवन

वाघोली येथे इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून उडी मारून १८ वर्षीय तरुणीने जीवन संपविल्याची घटना घडली.
सकाळ वृत्तसेवा
वाघोली - इमारतीच्या आठव्या मजल्यावरून उडी मारून १८ वर्षीय तरुणीने जीवन संपविले. ही घटना दुपारी १२.३० वाजण्याच्या सुमारास भावडी रोड वरील मॅजेस्टिक ओयासिस या सोसायटी मध्ये घडली. आत्महत्येचे नेमके कारण कळू शकले नाही.

