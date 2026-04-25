Loni Kalbhor News : दारूच्या नशेत रिक्षाचालकाने संपविले जीवन

लोणी काळभोर - हवेली तालुक्यातील थेऊर येथे दारूच्या नशेत रिक्षाचालकाने राहत्या घरी गळफास घेऊन जीवन संपविले आहे. गुरुवार (२३ एप्रिल) रैजी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास हा प्रकार घडला असून, उपचारादरम्यान शुक्रवारी पहाटे त्याचा मृत्यू झाला. गणेश शिवाजी पवार (वय ४०, रा. थेऊर, ता. हवेली) असे मृत रिक्षाचालकाचे नाव आहे..पवार हे रिक्षा चालवून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत होते. त्यांना दारू पिण्याचे व्यसन होते. गुरुवारी रात्री ते दारूच्या नशेत घरी परतले होते. नेहमीप्रमाणे घरच्यांशी वाद घातल्याने मारहाणीच्या भीतीने आई, पत्नी व मुलगा शेजाऱ्यांच्या घरी जाऊन थांबले होते..रात्री उशिरा ते झोपले असतील, असा समज करून कुटुंबीय परत आले त्यावेळी त्यांना घराचा दरवाजा अर्धवट उघडा व घरातील लाईट बंद असल्याचे निदर्शनास आले. घरांतील लाईट सुरू केल्यानंतर गणेश पवार हे घरात साडीच्या साहाय्याने गळफास घेतलेल्या अवस्थेत आढळून आले. कुटुंबीयांनी आरडाओरडा केला हे ऐकून शेजारी तत्काळ तेथे पोहोचले व पवार यांना खाली उतरवले आणि सदर घटना पोलिसांना कळवली..लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे पोलीस हवालदार केतन धेंडे घटनास्थळी दाखल झाले. बेशुद्ध अवस्थेत असलेल्या पवार यांना तात्काळ ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. तेथे अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू असतानाच शुक्रवारी पहाटे साडेचार वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा मृत्यू झाला..मृत्यूचे नेमके कारण अद्याप अस्पष्ट असून, शवविच्छेदन अहवालानंतरच सत्य समोर येणार आहे. गणेश पवार यांनी आत्महत्या का केली, याबाबत लोणी काळभोर पोलीस पुढील तपास करत आहेत.