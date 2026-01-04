पुणे

Pune News : अनुभव प्रमाणपत्र न दिल्याने महिलेने संपविले जीवन

पर्यटन कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचारी महिलेला देण्यात आलेल्या त्रासामुळे व तिला अनुभव प्रमाणपत्र न दिल्याने तिने जीवन संपविले.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - पर्यटन कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचारी महिलेला देण्यात आलेल्या त्रासामुळे व तिला अनुभव प्रमाणपत्र न दिल्याने तिने जीवन संपविले. याबाबत महिलेच्या पतीने फिर्याद दिली असून त्यानुसार वर्षभरानंतर पर्यटन कंपनीच्या संचालकांवर नांदेड सिटी पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे.

