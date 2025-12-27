Baramati News : माळेगावात तळ्यात पडून शास्त्रज्ञ, विद्यार्थ्याचा मृत्यू

बारामती - माळेगाव (ता. बारामती) येथील राष्ट्रीय अजैविक ताण व्यवस्थापन संस्थेतील (नियाम) शास्त्रज्ञ व विद्यार्थ्याचा तळ्यातील पाण्यात पाय घसरून पडल्याने मृत्यू झाला. शुक्रवारी (ता. २६) संध्याकाळी ही घटना संस्थेच्या जवळ असलेल्या तळ्यामध्ये घडली. .शास्त्रज्ञ बी. गोपालकृष्णन व विद्यार्थी के. एस. हरिप्रसाद असे या घटनेत दुर्दैवी मृत्यू झालेल्यांची नावे आहेत. या संदर्भात उपविभागीय पोलिस अधिकारी सुदर्शन राठोड यांनी दिलेली माहिती अशी की, प्रात्यक्षिकाच्या कामासाठी पाण्याचा नमुना घेण्यासाठी विद्यार्थी या तळ्याजवळ गेलेले होते..नमुने घेत असतानाच के. एस. हरिप्रसाद हा विद्यार्थी पाय घसरून तळ्यात पडला. तो तळ्यात पडल्याचे बघून एका विद्यार्थिनीने मदतीसाठी आरडाओरडा केला असता, तेथेच असलेले शिक्षक शास्त्रज्ञ बी. गोपालकृष्णन हे धावून आले. त्यांनी हरिप्रसाद याला वाचविण्यासाठी तळ्यात उडी मारली. त्यानंतर या घटनेची माहिती तातडीने पोलिसांना देण्यात आली..माळेगावचे सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन लोखंडे, अमजद शेख, गणेश खंडागळे हे पोलिस कर्मचारी तातडीने घटनास्थळी धावले. या दोघांनाही पोलिस व्हॅनमधून दवाखान्यात आणण्यात आले, मात्र त्यांचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी नमूद केले. दरम्यान, याबाबत पोलिसांनी अधिक तपास सुरू केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.