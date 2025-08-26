पुणे

Manchar News : लग्नाऐवजी दशक्रिया; क्षीरसागर कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर, मंचर येथील दुर्दैवी घटना

आयुष्याची नवी स्वप्नं डोळ्यांत घेऊन संसाराच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला एक तरुण, नियतीच्या क्रूर थट्टेने अचानक हिरावून नेला.
avinash shirsagar
avinash shirsagarsakal
डी. के. वळसे पाटील
Updated on

मंचर - आयुष्याची नवी स्वप्नं डोळ्यांत घेऊन संसाराच्या उंबरठ्यावर उभा असलेला एक तरुण, नियतीच्या क्रूर थट्टेने अचानक हिरावून नेला. काही दिवसांपूर्वीच मुलगी पाहण्याचा कार्यक्रम झाला.

