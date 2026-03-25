Pimpalwandi News : पिंपळवंडी येथे ३२ वर्षीय महिलेचा रेबीजमुळे मृत्यु....

पिंपळवंडी - जुन्नर तालुक्यातील पिंपळवंडी गावात एक हृदयद्रावक घटना घडली आहे. पाळीव कुत्रा चावल्याने रेबीजची लागण होऊन अर्चना सचिन काकडे (वय-३२) या महिलेचा मृत्यु झाला आहे..अर्चना काकडे यांना नोव्हेंबर (२०२५) महिन्यात त्यांचा पाळीव कुत्रा चावला होता त्याच कुत्र्याने त्यांच्या सासऱ्याला देखील त्याच दिवशी अर्ध्या तासा पुर्वी चावा घेतला होता.सदर कुत्र्याला तीन महिने अगोदर एका भटक्या कुत्र्याने चावले असल्याचे त्यांच्या घरच्यांनी सांगितले तो भटका कुत्रा हा पिसाळलेला असु शकतो, हे त्यांच्या लक्षात न आल्याने त्यांनी त्या घटनेकडे दुर्लक्ष केले होते..अर्चना व त्यांचे सासरे सुरेश काकडे यांना त्यांचा पाळीव कुत्रा चावल्या नंतर त्यांनी लगेच पिंपळवंडी येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात जाऊन रेबीजची इंजेक्शन घेतली होती.गुरुवारी १९ मार्च रोजी अर्चना काकडे यांच्या सासूबाई कुसुम काकडे (वय-६२) यांचे वृद्धापकाळाने सकाळी निधन झाले व त्याच रात्री अर्चना काकडे यांचे देखील निधन झाल्याने काकडे परिवारावर मोठा दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे..पिंपळवंडी परिसरात गेल्या वर्षभरात ३८९ नागरिकांना विविध प्राण्यांनी चावा घेतल्याच्या घडलेल्या आहेत. यात बिबट, कुत्रा व मांजर या प्राण्यांचा समावेश आहे. भटक्या कुत्र्यांचा ग्रामपंचायतने बंदोबस्त करावा अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.पिंपळवंडी प्राथमिक आरोग्य केंद्रातील आरोग्य अधीकारी डॉ. सत्यम जाधव यांनी सांगितले कि, अर्चना काकडे व त्यांचे सासरे सुरेश काकडे यांना त्यांचा पाळीव कुत्रा चावल्यानंतर लगेच ते प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आले होते. त्यावेळी त्यांना एंटी रेबीज इंजेक्शन देण्यात आले होते..तसेच पुढील सर्व इंजेक्शन देखील त्यांनी घेतली होते. सदर महिलेच्या पायाला कुत्र्याने खोलवर चावा घेऊन पायचा लचका तोडला होता त्यावेळी त्यांना एंटी रेबीज इम्युनोग्लोबिलिन इंजेक्शन देखील घ्यायला सांगितले होते ते त्यांनी खासगी रुग्णालयात घेतले होते.नागरिकांना आम्ही आवाहन करतो की कोणताही प्राणी चावल्यास त्याकडे दुर्लक्ष न करता त्वरित नजीकच्या सरकारी दवाखान्यात येऊन इंजेक्शन घेणे गरजेचे आहे. तसेच घरातीळ पाळीव प्राण्यांचे लसीकरण वेळोवेळी करणे गरजेचे आहे.