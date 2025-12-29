पुणे

Shirur News : श्वापदाच्या हल्ल्यात मुलीचा मृत्यू; तिच्या मांडीचे आणि गळ्याचे तोडले लचके

१४ वर्षीय दिव्यांग मुलगी आपल्या झोपडीमध्ये मृतावस्थेत आढळल्याने व तिच्या मांडीचे आणि गळ्याचे गंभीर लचके तोडल्याचे आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली.
सकाळ वृत्तसेवा
शिरूर - सोनेसांगवी (ता. शिरूर) येथे रविवारी (ता. २८) सकाळी १४ वर्षीय दिव्यांग मुलगी आपल्या झोपडीमध्ये मृतावस्थेत आढळल्याने व तिच्या मांडीचे आणि गळ्याचे गंभीर लचके तोडल्याचे आढळून आल्याने परिसरात खळबळ उडाली.

