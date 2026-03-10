Accident : पुणे -अहिल्यानगर महामार्गावरील अपघातात दोन कामगारांचा मृत्यू

तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे व कोंढापुरी (ता. शिरूर) हद्दीत पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावर सोमवारी (ता. ९) झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातात दुचाकींना अज्ञात वाहनांची धडक बसून दोघा कामगारांचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली आहे..अपघातात महेश धोंडीराम भगत (वय-४४ वर्षे, सध्या रा. मलठण फाटा, शिक्रापूर) आणि सचिन वसंत आडे (वय-३० वर्षे, रा. रांजणगाव गणपती, ता. शिरुर) या दोघांचा मृत्यू झाला आहे. शिक्रापूर पोलिसांनी दोन्ही अपघातातील दोन अज्ञात वाहन चालकांवर गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी सांगितलेली माहिती अशी:- तळेगाव ढमढेरे (ता. शिरूर) हद्दीत पुणे-आहिल्यानगर महामार्गावर सोमवारी पहाटेच्या सुमारास महेश धोंडीराम भगत (वय-४४, सध्या राहणार मलठण फाटा, शिक्रापूर, मूळ राहणार काले, ता. जुन्नर) हे बुलेट मोटर सायकल (क्रमांक एम. एच. १२ क्यू. यु. २४९७) वरून शिक्रापूरकडे येत असताना पांढऱ्या रंगाच्या अज्ञात टेम्पो ट्रॅव्हल्स बसणे पाठीमागून जोरात धडक दिल्याने अपघात झाला..या अपघातात महेश भगत यास गंभीर दुखापत होऊन उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला आहे. या अपघातासंदर्भात प्रवीण धुमाळ यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अज्ञात बस चालकाविरुद्ध शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..दुसऱ्या अपघातात पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावर कोंढापुरी (ता. शिरूर) हद्दीत सचिन वसंत आडे (वय-३०, राहणार रांजणगाव गणपती, ता. शिरूर, मूळ राहणार ईश्वरनगर, तांडा, ता. उमरी, जि.नांदेड) हे सोमवारी पहाटेच्या सुमारास त्याच्या ताब्यातील दुचाकी (क्र. एम.एच २६, बि.झेड ६४१९) वरून शिक्रापूर बाजूकडे येत असताना पाठीमागून आलेल्या अज्ञात वाहनाची जोरात धडक बसून अपघात झाला..या अपघातात सचिन आडे हा कामगार गंभीर जखमी झाल्याने त्याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाला आहे. या अपघातासंदर्भात पवन रामचंद्र चव्हाण यांनी शिक्रापूर पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. अपघातातील अज्ञात वाहन चालकाविरुद्ध शिक्रापूर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे..दरम्यान, नागरिकांनी दोन्ही वेगवेगळ्या अपघातातील दोघांना उपचारासाठी रुग्णालयात दाखल केले परंतु उपचारापूर्वीच दोघांचाही मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी सांगितले.दरम्यान, महेश भगत व सचिन आडे या दोघांच्या वेगवेगळ्या ठिकाणी झालेल्या अपघाताबद्दल स्थानिक नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली आहे. अपघाताचा पुढील तपास पोलीस हवालदार किशोर तेलंग व अतुल पखाले हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.