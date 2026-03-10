पुणे

Accident : पुणे -अहिल्यानगर महामार्गावरील अपघातात दोन कामगारांचा मृत्यू

पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावर सोमवारी (ता. ९) झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातात दुचाकींना अज्ञात वाहनांची धडक बसून दोघा कामगारांचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली.
नागनाथ शिंगाडे
तळेगाव ढमढेरे - तळेगाव ढमढेरे व कोंढापुरी (ता. शिरूर) हद्दीत पुणे - अहिल्यानगर महामार्गावर सोमवारी (ता. ९) झालेल्या दोन वेगवेगळ्या अपघातात दुचाकींना अज्ञात वाहनांची धडक बसून दोघा कामगारांचा मृत्यू झाल्याची दुर्घटना घडली आहे.

