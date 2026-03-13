Shirur Accident : पुणे-नगर रस्त्यावर एसटी बसच्या धडकेत दूचाकीस्वार तरूणाचा मृत्यु

शिरूर - शहरातून जाणाऱ्या पुणे - नगर रस्त्यावर एसटी बसच्या धडकेत दूचाकीस्वार तरूणाचा मृत्यु झाला. शुक्रवारी सायंकाळी पाचच्या सुमारास नगर परिषद कार्यालयाजवळ वाडा कॉलनी येथे ही दूर्घटना घडली..चंद्रकांत जयसिंग भोसले (वय-२६, रा. न्हावरे, ता. शिरूर, जि. पुणे) असे या अपघातात मृत्युमूखी पडलेल्या तरूणाचे नाव असून, तो वास्तुविषारद होता. पोलिस व स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनूसार, तो आपल्या दूचाकीवरून (क्र. एमएच १२ एक्सजे १५५५) आपल्या कामानिमीत्त शिरूरला आला होता..येथील काम उरकून सायंकाळी पाच च्या सुमारास परत न्हावरे येथे घरी जाण्यास निघाला. नगर परिषद कार्यालयामागील मतिमंद मुलींच्या शाळेसमोरून जाणाऱ्या रस्त्याने मुख्य रस्त्यावर येत असतानाच पुण्याहून शिरूरच्या दिशेने जाणाऱ्या पुणे - कन्नड या बसची (क्र. एमएच १४ एमएच ८९३५) त्याच्या दूचाकीला धडक बसली..बसच्या धडकेत फरफटत गेल्याने डोक्याला व चेहऱ्याला गंभीर मार लागला. जखमी अवस्थेतील चंद्रकांत याला बसचालकाने स्थानिकांच्या मदतीने सरकारी दवाखान्यात नेले. मात्र उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यु झाला..अपघातानंतर घटनास्थळी बस रस्त्यातच उभी असल्याने काही काळ वाहतूक विस्कळीत झाली. सहायक पोलिस निरीक्षक दीपक करांडे, वाहतूक विभागातील पोलिस राजू वाघमोडे, शेखर झाडबुके आदींनी घटनास्थळी धाव घेत वाहतूक सुरळीत केली.अपघातात मृत्युमूखी पडलेला चंद्रकांत भोसले हा उच्चशिक्षित तरूण असून, तो कुटूंबात एकूलता एक होता. गतवर्षीच त्याच्या आईचे आजाराने निधन झाले असून, माजी सैनिक असलेले वडील जयसिंग भोसवे व तो न्हावरे येथे राहात होते.