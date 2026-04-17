Narayangaon Accident : पुणे-नाशिक महामार्गावरील बाह्यवळण रस्त्यावर ट्रकची धडक बसून सात मेंढ्या व कोकरे ठार

नारायणगाव - येथील पुणे-नाशिक महामार्गावरील बाह्यवळण रस्त्यावर ट्रकची धडक बसून मेंढ्यांच्या कळपातील सात मेंढ्या व कोकरे जागीच ठार झाली. दोन शेळ्या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. ही घटना आज सायंकाळी साडेसात वाजण्याच्या सुमारास घडली. अपघातानंतर ट्रकचालक पसार झाला. या दुर्दैवी घटनेमुळे वारूळवाडी येथील मेंढपाळ तुकाराम निंबारकर यांना मानसिक धक्का बसला असून मोठे आर्थिक नुकसान झाले आहे..बाह्यवळण रस्त्याच्या पश्चिम बाजूस निंबारकर यांची शेती आहे. सध्या कांदा काढण्याचे काम सुरू आहे. कांदा काढल्यानंतर शिल्लक राहिलेली कांदा पात चारण्यासाठी निंबारकर हे शेळ्या व मेंढ्या घेऊन आज दुपारी शेतात गेले होते. सायंकाळी परत निघाले असता भटके कुत्रे भुंकल्याने मेंढ्या सैरभैर झाल्या. काही मेंढ्या महामार्गाच्या दिशेने पळाल्या..बाह्यवळण रस्त्यावरील पथदिवे मागील एक महिन्यापासून बंद आहेत. यामुळे महामार्गावर अंधार आहे. आळेफाट्याच्या बाजूकडे भरधाव वेगाने जात असलेल्या ट्रक चालकाला अंदाज आला नाही.ट्रकची धडक बसून सात मेंढ्या व कोकरे चिरडली गेली..दोन शेळ्या गंभीर जखमी झाल्या आहेत. दरम्यान बाह्य वळण रस्त्यावरील बंद पथदिवे सुरू करावेत.अशी मागणी आठ दिवसापूर्वी बाजार समितीचे माजी संचालक विपुल फुलसुंदर यांनी केली होती. मात्र याकडे राष्ट्रीय महामार्ग विभागाने दुर्लक्ष केले. बाह्यवळण रस्त्यावरील पथदिवे सुरू असते तर अपघाताची घटना असती.