Bhigwan Accident : पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर भीषण अपघातात तीन ठारः मृतांमध्ये वाढदिवस असलेल्या नातवाचा आई व आजीसह मृत्यू

भिगवण - सोलापुर जिल्ह्यातील सांगोला येथे नातवाचा वाढदिवस साजरा करुन पाटस येथे परत असताना पुणे-सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर डाळज क्र. २ (ता. इंदापुर) येथे टायर पंक्चर झालेल्या मालवाहु आयशर टेम्पोला त्यांच्या इको कारची पाठीमागुन बसुन झालेल्या भीषण अपघातामध्ये इको मोटार कारमधील कार चालकाची मुलगी, आई व वाढदिवस असलेल्या नातवाचाच मृत्यू झाला आहे. नातवाच्या वाढदिवसादिवशीच अपघाती मृत्यू झाल्यामुळे हळहळ व्यक्त होत आहे. अपघातमध्ये तीन जण जागीच ठार झाले तर इतर तीन जण गंभीर जखमी झाले आहे..आदिती अमर हातेकर (वय-२५), जय अमर हातेकर (वय-०२) सखुबाई ईश्वर गेजगे (वय-६० रा. सर्व सांगोला, सोलापूर) यांचा अपघातांमध्ये मृत्यू झाला आहे तर इको मोटार कार चालक कबीरदास ईश्वर गेजगे (वय-५०) स्वाती कबीरदास गेजगे (वय-३४) व समृद्धी कबीरदास गेजगे (वय-१० महिने) रा. सर्व पाटस, ता. दौंड) हे अपघातांमध्ये जखमी झाले आहेत..याबाबत पोलिसांनी दिलेली माहिती अशीः पाटस येथील कबीरदास गेजगे व त्यांचे कुटुंब हे त्यांचा नातु जय अमर हातेकर यांचा सांगोला येथे वाढदिवस साजरा करण्यासाठी गेले होते. वाढदिवस साजरा करुन परतत असताना पुणे सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावर डाळज क्र. २ (ता. इंदापुर) येथे पंक्चर झाल्यामुळे अर्धवट राष्ट्रीय महामार्गावर धोकादायक स्थितीमध्ये उभ्या असलेल्या आयशर टेम्पोला (क्र. एम.एच. १३ सी.यु. ५१ ६३) पाठीमागुन इको मोटार कारने (एम. एच. १२ एक्स ई ८८१६) जोरदार धडक दिल्यामुळे भीषण अपघात झाला..अपघातामध्ये इको मोटार कारमधील तिघांचा मृत्यू झाला. तर इतर तीन जण गंभीर जखमी झाले आहेत. मृतांमध्ये मोटार कार चालकाच्या आई, मुलगी व नातवाचा समावेश आहे. अपघाताबाबतची माहिती मिळताच तातडीने येथील भिगवण पोलिस घटनास्थळी रवाना झाले व अपघातग्रस्तांना मदत केली. अपघातांमध्ये मोटार कारचे मोठे नुकसान झाले आहे..या प्रकरणी आयशर टेम्पो चालकाविरुध्द गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरु होती. अधिक तपास येथील भिगवण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक विनोद महांगडे यांचे मार्गदर्शनाखाली भिगवण पोलिस करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.