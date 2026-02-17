Car Accident : भरधाव मोटारीच्या धडकेत बालकाचा मृत्यू; तिघे जण गंभीर जखमी

कवठे येमाई - शिरूर-मलठण रस्त्यावरील आमदाबाद फाट्याजवळ सोमवारी (ता. १६) भरधाव मोटारीने दुचाकीला समोरून धडक दिली. या भीषण अपघातात तीन वर्षांच्या बालकाचा मृत्यू झाला, तर एकाच कुटुंबातील तिघे जण गंभीर जखमी झाले. या प्रकरणी शिरूर पोलिसांनी मोटारचालकावर गुन्हा दाखल केला आहे..विराज धीरज पवळे (वय-३) असे मृताचे नाव आहे. धीरज राजू पवळे (वय-२४), वैभवी धीरज पवळे (वय-२१) व गोपिका राजू पवळे (वय-४५, सर्व रा. कोयाळी, ता. खेड) हे गंभीर जखमी असून त्यांच्यावर खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.या प्रकरणी शिवम सत्यवान साळवे (रा. मलठण) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून संदीप प्रभाकर पुंडे (रा. कान्हूर मेसाई) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला आहे..धडकेनंतर काही अंतर फरफटतमिळालेल्या माहितीनुसार, पवळे कुटुंब यात्रेनिमित्त मलठण येथे नातेवाइकांकडे आले होते. सोमवारी दुपारी ते दुचाकीवरून रामलिंग दर्शनासाठी निघाले असताना आमदाबाद फाट्याजवळ समोरून येणाऱ्या मोटारीने (क्र. एमएच १२ एक्सएक्स २४८६) त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर चालकाने जखमींना काही अंतर फरफटत नेले. नागरिकांनी आरडाओरडा केल्यानंतर चालक वाहन सोडून पसार झाला.पोलिसांनी मोटार चालकावर गुन्हा दाखल केला असून पोलिस हवालदार अरुण उबाळे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.