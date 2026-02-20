Shirur Accident : ट्रकच्या धडकेत आई ठार, दुचाकीस्वार मुलगा जखमी

शिरूर - पुढे चाललेल्या दुचाकीला भरधाव ट्रकने ठोकरल्याने दुचाकीस्वार तरुण जखमी झाला; तर दुचाकीवर त्याच्यामागे बसलेली त्याची आई ट्रकच्या चाकाखाली आल्याने जागीच ठार झाली. पुणे- अहिल्यानगर महामार्गावर कारेगाव (ता. शिरूर येथे बुधवारी (ता. १८) रात्री साडेसातच्या सुमारास हा अपघात झाला..लताबाई नामदेव रासकर (वय ५७, रा.अण्णापूर, ता. शिरूर), असे या अपघातात मरण पावलेल्या महिलेचे नाव असून, योगेश रासकर हा किरकोळ जखमी झाला. भरत भानुदास रासकर (रा. अण्णापूर) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून रांजणगाव एमआयडीसी पोलिसांनी या अपघात प्रकरणी अज्ञात ट्रकचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लताबाई रासकर या आपला मुलगा योगेश याच्यासह दुचाकीवरून (क्र. एमएच १२ क्यूबी ०७०५) अण्णापूर येथे घरी जात असताना कारेगावातील हॉटेल हिमालयाजवळ पाठीमागून येणाऱ्या ट्रकची रासकर यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक बसली..धडकेनंतर लताबाई या रस्त्यावर खाली पडल्या व त्याचवेळी ट्रकचे चाक त्यांच्या डोक्यावरून गेल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर, रस्त्याच्या खाली पडल्याने योगेश हे किरकोळ जखमी झाले. या प्रकरणी अज्ञात ट्रकचालकाविरोधात गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास रांजणगाव एमआयडीसी पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक अनिल चव्हाण करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.