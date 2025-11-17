Manjari Railway Accident : पुणे-दौंड डेमूच्या धडकेत तीन तरुण जागीच ठार; हडपसर पोलिसांकडून कसून तपास सुरू

पुणे/मांजरी : येथील रेल्वे स्थानकाजवळील गोपाळपट्टी भागात तीन तरुण रेल्वेच्या धडकेत जागीच ठार झाल्याची घटना घडली. हा अपघात रविवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास झाला. हे तरुण या ठिकाणी का गेले होते, याबाबत हडपसर पोलिस तपास करीत आहेत. .प्रथमेश नितीन तिंडे (वय १८, रा. काळेपडळ, हडपसर), तन्मय महेंद्र तुपे (वय १८, रा. विशाल कॉलनी, ढेरे बंगला, गोपाळपट्टी) व तुषार शिंदे (वय १९, रा. गोपाळपट्टी, हडपसर) अशी अपघातात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणांची नावे आहेत..Nashik Crime : वशीकरण करणारा भोंदूबाबाच अडकला ‘माया’जालात!.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पुणे- दौंड डेमू रात्री साडेआठच्या सुमारास पुण्याहून दौंडच्या दिशेने निघाली होती. मृत्यूमुखी पडलेल्या तिघा तरुणांसह पाचजण मित्र रेल्वे रूळाच्या परिसरात एकत्र आले होते. त्यावेळी दौंडच्या दिशेने भरधाव जाणाऱ्या रेल्वेने त्यातील तिघांना धडक दिली. इतर दोघेजण अपघात झाल्यानंतर घाबरून निघून गेले होते..या अपघाताची माहिती मिळताच हडपसर आणि लोहमार्ग पोलिस ठाण्याचे अधिकारी आणि कर्मचारी घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी घटनास्थळाचा पंचनामा केल्यानंतर तीनही मृतदेह शवविच्छेदनासाठी ससून रुग्णालयात पाठविले आहेत. याप्रकरणी हडपसर पोलिस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे. हा अपघात कसा झाला? याबाबत चौकशी करत असून, त्यानंतरच नेमकी माहिती समजेल, असे हडपसर पोलिसांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.