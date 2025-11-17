पुणे

Manjari Railway Accident : पुणे-दौंड डेमूच्या धडकेत तीन तरुण जागीच ठार; हडपसर पोलिसांकडून कसून तपास सुरू

Tragedy Near Manjari Railway Station : पुणे/मांजरी येथील रेल्वे स्थानकाजवळ रेल्वे रुळावर तिघा मित्रांना भरधाव रेल्वेने धडक दिल्याने त्यांचा जागीच मृत्यू झाला.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे/मांजरी : येथील रेल्वे स्थानकाजवळील गोपाळपट्टी भागात तीन तरुण रेल्वेच्या धडकेत जागीच ठार झाल्याची घटना घडली. हा अपघात रविवारी रात्री साडेआठच्या सुमारास झाला. हे तरुण या ठिकाणी का गेले होते, याबाबत हडपसर पोलिस तपास करीत आहेत.

