Otur News : बल्लाळवाडी येथे शेततळ्यात बुडून दोन लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू

ओतूर - बल्लाळवाडी ता.जुन्नर गावच्या हद्दीत शेततळ्यात बुडून दोन लहान मुलांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना मंगळवारी ता. २८ रोजी दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडल्याचे समोर आले आहे. शेततळ्यात बुडून मृत झालेल्या मुलांची नावे सोहम जयसिंग नवले (वय-१२) आणि अभि महेश पवार (वय-१०) दोघे ही राहणार पागरीमाथा, बल्लाळवाडी, ता. जुन्नर येथील आहेत..बल्लाळवाडी येथील धरणाच्या मार्गावर सामाईक म्हणून परीसरात डॉ. विनोद ढवळे यांच्या दवाखान्याचे बांधकाम व इतर सुधारणेची कामे सुरू असून येथेच बाजूला असलेल्या शेततळ्यात ही लहान मुले तळ्यात बुडाल्याची दुदैवी घटना मंगळवारी दुपारी साडेबारा वाजेदरम्यान उघड झाली आहे..या घटनेची माहिती मिळताच ओतूर पोलीसांचे पथक व रेस्क्यू टीम यांनी तात्काळ घटनास्थळी दाखल होऊन स्थानिक नागरिकांच्या मदतीने संबंधित मुलांचे मृतदेह शेततळ्यातून पाण्या बाहेर काढले.बल्लाळवाडी येथे घडलेल्या दुर्दैवी घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात असून बल्लाळवाडी ग्रामस्थांमध्ये शोककळा पसरली आहे..शेततळे, नदी, जलतरण, तलाव, केटी बंधारे अशा ठिकाणी पाण्यात बुडून जीवीत हानी टाळण्यासाठी अंघोळीसाठी जाणे टाळावे किंवा पालकांनी बरोबर रहावे आवश्यक काळजी घ्यावी, असे आवाहन बल्लाळवाडी सरपंच संजय नायकोडी यांनी केले आहे.