Vadgaon Sheri News : प्रियकराच्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या तरुणीचा मृत्यू

वडगाव शेरी - प्रियकराने केलेल्या जीवघेण्या हल्ल्यात गंभीर जखमी झालेल्या तरुणीचा अखेर मृत्यू झाला. ब्लेडने गळा चिरलेला असल्याने या तरुणीवर खाजगी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. तेव्हापासून गेली नऊ दिवस ती मृत्यूशी झुंज देत होती. अखेर शुक्रवारी पहाटे उपचारादरम्यान तिचा मृत्यू झाला..चंदननगर पोलिसांनी हल्लेखोर आरोपीला अटक केली असून त्याला रविवार १० मे पर्यंत कोठडी सुनावण्यात आली आहे. प्रेयसी लग्नाला नकार देत असल्याच्या कारणावरून ब्लेडने तिचा गळा चिरल्याची कबुली आरोपीने दिली आहे.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उजालादेवी जसवंतसिंग दोहरे (वय.२२, रा.दिनकर पठारे वस्ती, चंदननगर, मूळ गाव , उत्तर प्रदेश) असे हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या तरुणीचे नाव आहे. तिचा भाऊ भगतसिंग दोहरे (वय.२५) याने फिर्याद दिली असून आरोपी दिलीप रमेश राठोड (वय.३०, सध्या रा. खांदवेनगर,लोहगाव, मूळ गाव.वरूड तांडा ,हिंगोली) याला पोलिसांनी अटक केली आहे..विमाननगर येथील मॉल मध्ये आरोपी राठोड आणि उजालादेवी दोघे कामाला असताना त्यांचे प्रेमसंबंध जुळले. पण उजालादेवीच्या भावाचा प्रेमविवाहास विरोध होता. दरम्यान तिचे गावी लग्न जमल्याने राठोडला राग आला होता.बुधवार २९ एप्रिल रोजी रात्री काम करून उजालादेवी घरी गेली. त्यावेळी रात्री साडे आठ वाजता राठोड तिच्या घरी आला आणि ब्लेडने हल्ला करून उजालादेवीचा गळा चिरून फरार झाला. जखमी अवस्थेत उजालादेवी हिने भाऊ आणि परिसरात राहणाऱ्या मामीला व्हिडिओ कॉल करून हल्ल्याची माहिती दिली..घटना समजल्यावर भाऊ तातडीने घरी आला. मात्र गळा चिरला गेल्याने तिला बोलता येत नव्हते. रक्तबंबाळ अवस्थेत उजालादेवी हिला खाजगी रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले होते. बोलता येत नसल्याने तिने कागदावर आरोपीचे नाव लिहून हल्ला कोणी केला याची माहिती दिली होती. त्यानंतर पोलिसांनी आरोपी राठोड ला अटक केली होती.काही दिवसांपूवी चंदननगर येथेच पतीशी अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयावरून वकिलाच्या पत्नीने आणि त्याच्या तेरा वर्षीय अल्पवयीन मुलीने विवाहित महिलेच्या तोंडावर कोयत्याने ५६ वार करून निर्घुण खून केल्याची घटना घडली होती.