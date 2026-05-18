पुणे

शिंदेवाडीतील अपघातात रिक्षाचालकाचा मृत्यू

शिंदेवाडीतील अपघातात रिक्षाचालकाचा मृत्यू
Published on

घोडेगाव, ता. १८ : मंचर-भीमाशंकर रस्त्यावरील शिंदेवाडीजवळ कार आणि रिक्षा यांच्यात झालेल्या भीषण अपघातात रिक्षाचालक किशोर रामचंद्र नवले (वय ५४, रा. पिंपळगाव घोडे) यांचा जागीच मृत्यू झाला. याप्रकरणी घोडेगाव पोलिसांनी कारचालक शंकर गेनू शेलार याला अटक केली आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १७ मे रोजी घोडेगावकडून भीमाशंकरकडे जाणाऱ्या कारने (MH १४ JX ५००२) समोरून येणाऱ्या रिक्षाला (MH १७ AJ १२८२) जोरदार धडक दिली. ही धडक इतकी भीषण होती की रिक्षाचा पुढचा भाग पूर्णपणे चक्काचूर झाला. यानंतर कारने एका इर्टिगा गाडीलाही (MH १४ JR १८७३) धडक दिली. या अपघातात अन्य दोन जण जखमी झाले आहेत. किशोर बबन पारधी यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून पोलिसांनी आरोपी चालक शंकर शेलार (रा. भोसरी) याला ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास घोडेगाव पोलिस करत आहेत.

सकाळ+ चे सदस्य व्हा

ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!

शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.

Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.

Rickshaw accident in Maharashtra
Bhimashankar Road safety tips
Pune traffic accidents
How to avoid road accidents
Rickshaw driver safety protocols
Car collision incidents
Maharashtra road accident news
Bhimashankar travel updates
Local news accidents in India
Emergency response to traffic accidents
Traffic laws in Maharashtra
Accident prevention strategies
Tips for safe driving in Mumbai
Car safety features
Underreporting of traffic accidents
घोडेगाव अपघाताची माहिती
भीमाशंकर रस्त्यातील वाहतूक
पुण्यातील अपघाताच्या बातम्या
महाराष्ट्रात रिक्षा सुरक्षेसाठी टिप्स
अपघाताच्या प्रमाणाचे थकीकरण
गाडीच्या धडकी लावणाऱ्या घटनांचा अभ्यास
रिक्षा चालकांच्या सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शक
दुर्घटनांपासून वाचण्यासाठी टिपा
गाडी चालवण्याचे नियम
वाहतूक सुरक्षा धोरणे
नागरिकांच्या सुरक्षेला प्राधान्य
अपघात टाळण्यासाठी सजग राहा