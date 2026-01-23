Daund Accident : दौंडमध्ये रोलरखाली चिरडल्याने बालकाचा मृत्यू; मृतदेह अर्धा तास घटनास्थळीच

दौंड - दौंड शहरात एका रोडरोलर खाली सापडल्याने एका बालकाचा चिरडून दुर्देवी मृत्यू झाला आहे. डांबरीकरण करताना भरधाव वेगाने रोलर चालविणारा संबंधित चालक फरार झाला आहे. शहरातील जनता कॅालनी भागात सेंट सेबॅस्टियन हायस्कूलच्या मागील रस्त्याचे डांबरीकरण सुरू आहे. २२ जानेवारी रोजी दुपारी डांबरीकरण सुरू असताना शिवालय अपार्टमेंट समोरील रस्त्यावर रोडरोलर खाली सापडून आर्यन संतोष जाधव ( वय ४, मूळ रा. विजापूर, कर्नाटक, हल्ली रा. अंबालिका कारखाना, बारडगाव सुद्रिक, ता. कर्जत, जि. अहिल्यानगर) याचा चिरडून मृत्यू झाला..आर्यन याची आई डांबरीकरणाच्या कामावर मजूर म्हणून काम करत आहे. रोडरोलर चालकाचा रोलर चालविण्याचा वेग जास्त होता. त्याविषयी स्थानिक रहिवासी आणि नागरिकांनी त्याला सुनावले होते. परंतु काम उरकण्याच्या नादात त्याच्या रोलर खाली सापडून आर्यन जाधव याचा दुर्देवी मृत्यू झाला. या प्रकारानंतर रोडरोलरचा चालक पळून गेला.आर्यन याचा जागीच मृत्यू झाल्याने त्याच्या आईला मोठा मानसिक धक्का बसला व तिला अनेकवेळा भोवळ आली. आर्यन याचे कुटुंबीय आणि कामावरील मजुरांचा आक्रोश काळिज पिळवटून टाकणारा होता. अपघातानंतर आर्यन याचा मृतदेह अर्धा तास घटनास्थळीच होता. दौंड पोलिस ठाण्याचे अधिकारी व अंमलदार आल्यानंतर त्यांनी रूग्णवाहिका बोलावून मृतदेह विच्छेदनासाठी रवाना केला..दौंड नगरपालिका हद्दीतला हा रस्ता कंत्राटदाराच्या हितासाठी नगरपालिका एेवजी सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून केला जात आहे. संथ गतीने आणि मनाला वाटेल तेव्हा निकृष्ट पध्दतीचे काम सुरू आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या अधिकार्यांना कामाविषयी स्थानिकांनी अनेकवेळा सांगूनही त्यांनी दाद दिली नाही.आर्यन जाधव याच्या मृत्यू नंतर स्थानिक महिला आणि रहिवाशांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या निष्काळजी व आडमुठ्या कारभाराविषयी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. दौंड पोलिस ठाण्यात या प्रकरणी फिर्याद दाखल करण्याचे काम सुरू आहे..प्रशासकीय अनास्थेचा बळीरस्ता वाहतुकीसाठी बंद न करता डांबरीकरण सुरू होते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने डांबरीकरण करताना रस्ता वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद करणे, सूचना फलक लावणे, कठडे उभारणे, सुरक्षात्मक उपाय करणे, आदी कोणतीही उपाययोजना केली नाही.विभागाचे अधिकारी आणि कंत्राटदाराचे पर्यवेक्षक कामाच्या ठिकाणी फिरकले नाही. आर्यन जाधव याच्या मृत्यूनंतर देखील संबंधित तेथे आले नाही. प्रशासकीय अनास्थेमुळे मजुरी करणार्या एका जोडप्याला आपले बाळ गमवावे लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.