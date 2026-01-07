पुणे

Daund News : ट्रकच्या दोराचा फास बसून दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू

उसाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या लोंबकळणाऱ्या दोराचा फास बसल्याने दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू.
दौंड - दौंड शहरात झालेल्या रस्ते अपघातात एका दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. उसाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या लोंबकळणाऱ्या दोराचा फास बसल्याने त्याचा मृत्यू झाला आहे.

