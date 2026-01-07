Daund News : ट्रकच्या दोराचा फास बसून दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू

दौंड - दौंड शहरात झालेल्या रस्ते अपघातात एका दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. उसाची वाहतूक करणाऱ्या ट्रकच्या लोंबकळणाऱ्या दोराचा फास बसल्याने त्याचा मृत्यू झाला आहे..याबाबत दौंड पोलिसांनी माहिती दिली की, अकबर करीम शेख (वय-३८ , रा. ओमशांती नगर, गजानन सोसायटी, दौंड) या तरुणाचा मृत्यू झाला आहे.अकबर शेख व त्याची पत्नी नसरीन शेख (वय-२८) सोमवारी (ता. ५) सकाळी शहरातील लोकशाहीर अण्णा भाऊ साठे उद्यानासमोरील अहिल्यानगर- दौंड- कुरकुंभ- बारामती- फलटण राष्ट्रीय महामार्ग असलेल्या अरुंद रस्त्यावरून दुचाकीवर जात होते. त्यांच्या दुचाकीसमोर उसाने भरलेल्या एका ट्रकचा लोंबकळणारा दोर वाऱ्याने उडत होता..ट्रकचालकाने दोर न बांधल्याने हा अधांतरी सोडलेला दोर अकबर याच्या अंगावर आला व त्याच्या गळ्याला दोराचा फास बसला. त्यामुळे गळा आवळला गेल्याने अकबर याचे दुचाकीवर संतुलन गेल्याने दोघेही रस्त्यावर पडले. उपचारादरम्यान अकबर याचा मृत्यू झाला, असे फिर्यादीत नमूद केले आहे..अपघातात नसरीन अकबर शेख या गंभीररीत्या जखमी झाल्या असून, त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.दौंड पोलिस ठाण्यात या अपघातासंबंधी अकबर याचा भाऊ शाहीद करीम शेख याने फिर्याद दाखल केली आहे. त्यानुसार अज्ञात ट्रकचालकाविरुद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे..नुकतीच लढवली होती निवडणूकनुकत्याच झालेल्या दौंड नगरपालिका निवडणुकीत अकबर याने काँग्रेस पक्षाकडून प्रभाग क्रमांक ३ 'अ' मधून निवडणूक लढविली होती. त्यास ६५ मते पडली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.