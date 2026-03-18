Pune Accident: स्विफ्टकार व पिकअपच्या अपघातात एक ठार; जुन्नर तालुक्यातील घटना, दाेन्ही गाड्यांचे माेठं नुकसान!

-पराग जगताप ओतूर: पिंपरीपेंढार (ता.जुन्नर) गावच्या हद्दीत स्विफ्ट कार व पिकअपची धडक होऊन झालेल्या भिषण अपघात स्विफ्टकार चालक जागीच ठार झाला असल्याची माहिती सहायक पोलीस निरीक्षक एल जी थाटे यांनी दिली..सदर अपघात बुधवारी पहाटे चार वाजे दरम्यान अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावर पिपरीपेंढार गावच्या हद्दीत झाला असून या अपघातात अनिकेत(मयुर) नामदेव पानसरे वय.३२ रा.ओतूर ता.जुन्नर जि.पुणे हा स्विफ्टकार चालक जागीच ठार झाला आहे. स्विफ्टकारचे मोठे नुकसान झाले असून मालवाहतूक पिकअप ही पलटी झाली आहे..या अपघाताबाबत स्थानिक नागरिकांकडुन मिळालेली माहिती अशी की, बुधवारी पहाटे अहिल्यानगर कल्याण महामार्गावरुन आळेफाटा बाजूकडून ओतूरकडे स्विफ्टकार येत होती. त्याच वेळी ओतूरकडुन आळेफाटा बाजूकडून मालवाहतूक पिकअप चालली होती. पहाटे चार वाजे दरम्यान पिपरीपेंढार गावच्या हद्दीत स्विफ्टकार व पिकअप ची जोरदार धडक झाली..या भिषण अपघात अनिकेत पानसरे जागीच ठार झाला. तसेच गाड्यांचे ही मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले असून पिकअप पलटी झाली आहे. अपघाताचा मोठा आवाज झाल्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थ किरण कुटे,कुणाल डुबरे, रोहन कुटे,गणेश पोटे,अक्षय कुटे,रोहित बेनके,मुक्ताजी मधे, डुंबरवाडी टोल कर्मचारी आणि ओतूर पोलिस ठाण्याच्या वाहतुक शाखेचे शामसुंदर जायभाई व इतर पथकाने घटनास्थळी जाऊन अपघात ग्रस्तांना मदत करून महामार्गावरील अपघातग्रस्त वाहने बाजूला काढून वाहतूक सुरळीत केली.