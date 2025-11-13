पुणे

Pune Accident : नवले पुलावर भीषण अपघात! सात जणांचा जागीच मृत्यू; आठ वाहनांचा चुराडा, महामार्ग ठप्प

नवले पुलावर भरधाव कंटेनरचा ब्रेक निकामी; वाहनांना आग लागून परिसरात खळबळ
container fire

container fire

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे/धायरी - पुणे- बंगळूर महामार्गावर नवले पुलाजवळ गुरुवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरला. ब्रेक निकामी झालेल्या भरधाव कंटेनरने नियंत्रण सुटल्याने समोरून जाणाऱ्या आठ ते दहा वाहनांना धडक दिली. या भीषण अपघातात सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून, चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. धडकेनंतर वाहनांना आग लागल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली.

pune
accident
death
vehicles
National Highway

