Pune Accident : नवले पुलावर भीषण अपघात! सात जणांचा जागीच मृत्यू; आठ वाहनांचा चुराडा, महामार्ग ठप्प

पुणे/धायरी - पुणे- बंगळूर महामार्गावर नवले पुलाजवळ गुरुवारी सायंकाळी सहा वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण परिसर हादरला. ब्रेक निकामी झालेल्या भरधाव कंटेनरने नियंत्रण सुटल्याने समोरून जाणाऱ्या आठ ते दहा वाहनांना धडक दिली. या भीषण अपघातात सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला असून, चार जण गंभीर जखमी झाले आहेत. धडकेनंतर वाहनांना आग लागल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली..प्रत्यक्षदर्शींच्या म्हणण्यानुसार, साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणारा कंटेनर नवीन कात्रज बोगद्याच्या तीव्र उतारावरून येत असताना अचानक नियंत्रणाबाहेर गेला. वेग अतिशय प्रचंड असल्याने कंटेनरने समोरच्या मोटारीला जोरदार धडक दिली. या धडकेनंतर मोटार समोरच्या ट्रकमध्ये अडकली आणि क्षणातच दोन्ही वाहनांना आग लागली..काही क्षणांतच ज्वाळांनी रौद्ररूप धारण केले आणि कारमधील चार प्रवाशांसह कंटेनरचा क्लिनर आणि इतर एकजण अशा सात जणांचा जागीच मृत्यू झाला. मृतांची ओळख पटविण्याचे काम सुरू आहे.अपघातानंतर परिसरात प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली. घटनास्थळी पुणे पोलिस, पीएमआरडीए व पुणे महापालिकेचे अग्निशामक दल दाखल झाले. जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी शर्थीचे प्रयत्न केले. दरम्यान, जखमींना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून काहींची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..परिमंडळ तीनचे पोलिस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितले की, 'प्राथमिक माहितीनुसार या अपघातात सात जणांचा मृत्यू झाला असून, चार जण जखमी आहेत. घटनास्थळाचा पंचनामा सुरू असून अपघाताचे नेमके कारण व जबाबदार कोण याचा तपास सुरू आहे.'वाहतूक ठप्प, पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचे आवाहन -या अपघातामुळे पुणे–बंगळूर महामार्गावरील साताऱ्याकडून मुंबईकडे जाणारी लेन पूर्णपणे ठप्प झाली आहे. वाहतूक पोलिसांनी अपघातग्रस्त वाहने हटविण्याचे काम सुरू केले असून, परिस्थिती नियंत्रणात आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, नागरिकांना पुढील काही तासांसाठी या मार्गावरील प्रवास टाळण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..वाहतूक विभागाने नागरिकांना जुना कात्रज घाटमार्ग वापरण्याचा सल्ला दिला आहे. अत्यावश्यक असल्यासच नवले पुलाजवळून प्रवास करावा, तसेच वाहतूक पोलिसांच्या सूचनांचे पालन करून सहकार्य करावे, असे आवाहनही वाहतूक शाखेकडून करण्यात आले आहे..- अपघातात सात जणांचा मृत्यू, चार जण जखमी- कंटेनरचा ब्रेक फेल झाल्याने अपघात- आठ वाहनांचा चुराडा, काहींना आग लागली- पुणे–बंगळूर महामार्गावर वाहतूक ठप्प- पोलिस, अग्निशामक दल आणि आपत्कालीन पथक घटनास्थळी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.