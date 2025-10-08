पुणे

Pune Accident : एसटी बसच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू; सासवड-पुणे रस्त्यावर भीषण अपघात

Pune Accident : हडपसर परिसरात सासवड-पुणे रस्त्यावरील सातववाडी बसथांब्यासमोर सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात एसटी बसच्या धडकेत दुचाकीस्वार दिनेश श्रीराम सिरसाठ (वय ३८) यांचा जागीच मृत्यू झाला असून, बसचालकावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
Pune Accident

Pune Accident

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

हडपसर : एसटी बसच्या धडकेत दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला. सासवड-पुणे रस्त्यावरील सातववाडी बसथांब्यासमोर मंगळवारी सकाळी सहाच्या सुमारास घटना घडली. दिनेश श्रीराम सिरसाठ (वय ३८, रा. भेकराईनगर, फुरसुंगी) असे मृताचे नाव आहे.

Loading content, please wait...
pune
accident
Hadapsar
accident case

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com