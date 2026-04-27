Aandhalgaon News : उरळगाव येथे विहिरीत पाय घसरून पडून तरुणाचा मृत्यू

आंधळगाव - शिरूर तालुक्यातील उरळगाव येथे विहिरीत पाय घसरून पडल्याने बुडून एका २६ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना सोमवारी (ता. २७) दुपारी साडेबारा वाजण्याच्या सुमारास घडली..विशाल गेणभाऊ होलगुंडे (वय-२६, रा. होलगुंडे वस्ती, उरळगाव, ता. शिरूर) असे मृत तरुणाचे नाव आहे. याबाबत भानुदास आप्पा होलगुंडे (वय ५५, रा. उरळगाव, ता. शिरूर) यांनी न्हावरे पोलीस दूरक्षेत्रात खबर दिली आहे.मिळालेल्या माहितीनुसार, विशाल हा कुटुंबासह उरळगाव हद्दीतील होलगुंडे वस्ती येथे वास्तव्यास होता. सोमवारी दुपारी सुमारे १२.३० वाजण्याच्या सुमारास तो शेतातील विहिरीवर मोटार सुरू करण्यासाठी गेला होता. त्यावेळी पाय घसरून तो विहिरीत कोसळला..आवाज ऐकून त्याची आई अलका होलगुंडे विहिरीजवळ गेली असता तिला विशाल पाण्यात दिसून आला. तिने आरडाओरडा केल्यानंतर शेजारील भानुदास होलगुंडे व त्यांचा मुलगा तसेच इतर नागरिक घटनास्थळी धावले.त्यांनी विहिरीत उतरून विशाल याला बाहेर काढले.त्यानंतर त्याला तत्काळ खाजगी वाहनाने न्हावरे येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी नेण्यात आले. मात्र, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासून त्याचा उपचारापूर्वीच मृत्यू झाल्याचे घोषित केले..या घटनेची नोंद न्हावरे पोलीस दूरक्षेत्रात करण्यात आली असून, पुढील तपास पोलीस हवालदार दीपक पवार करीत आहेत. विशाल याच्या पश्चात आई-वडील, पत्नी व मुलगी असा परिवार आहे. या घटनेने परिसरात हळहळ व्यक्त होत आहे.