पुणे

Uruli Kanchan News : जलतरण तलावात (स्विमिंग पूल) पोहण्यासाठी गेलेल्या एका १३ वर्षांच्या निष्पाप बालकाचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू

कोरेगाव मूळ येथील 'स्वामी समर्थ स्विमिंग टँक'जलतरण तलावात (स्विमिंग पूल) पोहण्यासाठी गेलेल्या एका १३ वर्षांच्या निष्पाप बालकाचा पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला.
Yash Gaikwad

Yash Gaikwad

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सकाळ वृत्तसेवा
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उरुळी कांचन - कोरेगाव मूळ (ता. हवेली) येथील 'स्वामी समर्थ स्विमिंग टँक'जलतरण तलावात (स्विमिंग पूल) पोहण्यासाठी गेलेल्या एका १३ वर्षांच्या निष्पाप बालकाचा पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. बुधवार (ता. १०) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

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