Uruli Kanchan News : जलतरण तलावात (स्विमिंग पूल) पोहण्यासाठी गेलेल्या एका १३ वर्षांच्या निष्पाप बालकाचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू

उरुळी कांचन - कोरेगाव मूळ (ता. हवेली) येथील 'स्वामी समर्थ स्विमिंग टँक'जलतरण तलावात (स्विमिंग पूल) पोहण्यासाठी गेलेल्या एका १३ वर्षांच्या निष्पाप बालकाचा पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे. बुधवार (ता. १०) दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली.या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..यश महेश गायकवाड (वय-१३ वर्षे ४ महिने, रा. हिंगणगाव, ता. हवेली, जि. पुणे) असे या मृत बालकाचे नाव आहे. याबाबत मयत मुलाचे वडील महेश तुकाराम गायकवाड, (वय-४१, व्यवसाय खाजगी नोकरी, रा. हिंगणगाव, ता. हवेली) यांनी उरुळी कांचन पोलीस ठाण्यात दिलेल्या खबरीनुसार 'अकस्मात मृत्यू' अशी नोंद करण्यात आली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हिंगणगाव येथील महेश गायकवाड हे बुधवारी दुपारी अडीच वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा मुलगा यश याला पोहता यावे आणि त्याचा सराव व्हावा म्हणून कोरेगाव मूळ येथील स्वामी समर्थ स्विमिंग टँकवर स्वतः सोबत घेऊन आले होते. दुपारी तीन वाजण्याच्या सुमारास महेश गायकवाड हे आपला मुलगा कसा पोहतोय, हे कौतुकाने पाहण्यासाठी स्विमिंग पूलच्या कडेला गेले. त्यावेळी यश पाण्यात पोहत होता..त्यानंतर साधारण १० मिनिटांनी वडील पुन्हा यशला पाहण्यासाठी गेले असता, त्यांना यश पाण्यात कुठेच दिसला नाही. घाबरलेल्या वडिलांनी तातडीने तिथल्या स्विमिंग कोचला (प्रशिक्षकाला) गाठले आणि 'माझा मुलगा कुठे आहे विचारत बाथरूम, चेंजिंग रूम आणि स्विमिंग पूलच्या आजूबाजूचा परिसर पिंजून काढला, मात्र यश कुठेही मिळून आला नाही..मग तिथेच पोहणाऱ्या एका मुलाने संशय आल्याने पाण्याच्या तळाशी जाऊन पाहिले, तेव्हा यश हा पाण्याच्या तळाशी निपचित पडलेला दिसला. त्या मुलाने यशला तातडीने पाण्याच्या बाहेर काढले. तातडीने उरुळी कांचन येथील एका खासगी रुग्णालयात हलवण्यात आले. मात्र, तिथल्या डॉक्टरांनी यशला तपासून उपचारापूर्वीच त्याचा मृत्यू झाला असल्याचे सांगितले. तपास सहाय्यक फौजदार सस्ते करीत आहेत..उन्हाळ्याच्या आणि सुट्ट्यांच्या दिवसांत अशा स्विमिंग पूलवर मुलांची मोठी गर्दी असते. मात्र, स्वामी समर्थ स्विमिंग पूलवर एवढी मोठी दुर्घटना घडत असताना तेथील लाइफगार्ड आणि कोच काय करत होते? त्यांनी वेळेवर लक्ष दिले असते तर हा अनर्थ घडला असता का? असे सवाल नागरिक करत आहेत. उरुळी कांचन पोलीस या प्रकरणी स्विमिंग पूल प्रशासनाच्या हलगर्जीपणाची कडक चौकशी करणार का?.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.