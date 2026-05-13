पुणे

Shirur News : थंडावा शोधताना काळाचा घाला; कवठे येथे मुलांसोबत पोहायला गेलेल्या वडिलांचा बुडून मृत्यू

घोडनदीच्या पात्रात मुलांसमवेत पोहण्यासाठी गेलेल्या वडिलांचा पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून मृत्यू.
Yogesh Bhat

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
कवठे येमाई - कवठे येमाई (ता. शिरूर) येथे घोडनदीच्या पात्रात मुलांसमवेत पोहण्यासाठी गेलेल्या वडिलांचा पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. १३) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. योगेश हरिदास भट (वय ४४) असे बुडून मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.

