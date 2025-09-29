Bhima River : भीमा नदीत मोटार बुडाली; चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू

कडूस : टोकेवाडी (ता. खेड) येथील भीमा नदीपात्रात पांढऱ्या रंगाची वॅगनार मोटार पुराच्या पाण्यात चालकासह बुडाली. यामध्ये वाहनचालक ज्ञानेश्वर किसन कोबल (वय ५१, रा. कान्हेवाडी, ता. खेड) यांचा बुडून मृत्यू झाला. रविवारी (ता. २८) सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास ही घटना घडली. .खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात शनिवारची (ता. २७) रात्री व रविवारचा दिवस पावसाने गाजवला. चासकमान धरणातून भीमा नदी पात्रात ३० हजार ५०० क्यूसेकने पाण्याचा विसर्ग सोडला आहे. भीमा नदीचे पात्र दुथडी भरून वाहत आहे. या पाण्यात रविवारी सायंकाळी साडे पाच वाजण्याच्या सुमारास वॅगनार मोटार (क्र. एमएच १४ ईयू ३४४१) चालकासह बुडाली. ही कार कडूसकडून चासकडे चालली होती..Pune News: रस्ते, सोसायट्यांच्या नाका तोंडात पाणी, ओढे नाल्यांची वाट रोखल्याचा फटका.ही मोटार येथील भीमा नदीच्या काठावरील राम मंदिरालगतच्या रस्त्यावरील उतारावरून वेगात पाण्यात गेली. या ठिकाणी रस्त्याला वळण आहे. मात्र, हे वळण पाण्यात बुडाल्याने चालकाला अंदाज आला नाही. पाण्यात वेगाने गेलेले वाहन चालकाने मागे घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र वाहन जागेवरच पाण्यात फिरले व रस्ता सोडून खोल पाण्यात गेल्याचे प्रत्यक्षदर्शी ग्रामस्थांनी सांगितले..जिल्ह्यातील पूरस्थितीनिमदरीतील रेणुकामाता मंदिराला पाण्याचा वेढाचासचे संत ज्ञानेश्वर मंदिर पाण्यातएकलहरे-शिंदेवाडीचे शिवशंभो मंदिर पाण्याखालीधामणे गावाच्या पुलावरून वाहतूक बंदबाळोबाचीवाडीत घराचे नुकसानजुन्नरच्या आदिवासी भागात संपर्क तुटला.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.