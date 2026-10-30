इंदापूर दुर्घटना प्रतिक्रिया

घडलेली दुर्घटना ही अत्यंत दुर्दैवी असून महामार्गावर काम करताना ठेकेदाराने आवश्यक ती खबरदारी घेणे गरजेचे होते. राष्ट्रीय महामार्गावर काम करताना सुरक्षेच्या दृष्टीने निश्चित केलेल्या नियमांचे पालन झाले आहे की नाही, याची तपासणी होणे आवश्यक आहे. संबंधित ठेकेदाराने सुरक्षेची काळजी घेतली होती का, याची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल.
- दत्तात्रेय भरणे कृषिमंत्री
संबंधित घटनेची माहिती मिळताच घटनास्थळाला भेट देऊन परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. त्यानुरूप सदर दुर्घटनेबाबत सखोल चौकशी करून दोषी असणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. तसेच, पुढील कामकाजाबाबत योग्य त्या सूचना केल्या आहेत.
- अभिजित औटी, उपमहाप्रबंधक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
बिजवडीजवळ महामार्गाच्या कामादरम्यान मातीचा ढिगारा कोसळून दुर्दैवी घटना घडली आहे. या पार्श्वभूमीवर सर्व संबंधित अधिकारी, सरकारी यंत्रणा व कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांना तातडीने बचावकार्यात सहकार्य करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुरूप मदत करण्यात आली असून, या घटनेची वरिष्ठ पातळीवरून चौकशी करून दोषींवर कडक कारवाई करावी.
- अंकिता पाटील, सभापती, महिला व बालकल्याण समिती, पुणे जिल्हा परिषद
बिजवडी येथील घटनास्थळाला भेट देत परिस्थितीची माहिती घेतली असून, इंदापूर नगर परिषदेच्या माध्यमातून या प्रकरणात आवश्यक तेथे मदतकार्य करण्यात येईल. अशा दुर्घटना टाळण्यासाठी योग्य त्या उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
- भरत शहा,
नगराध्यक्ष, इंदापूर
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