तासवडेत महामार्ग रुंदीकरणातील हलगर्जीपणाचा बळी- तरुण ट्रॅक्टर चालकाचा दुर्दैवी मृत्यू
उलटलेल्या ट्रॅक्टरखाली
सापडून चालक जागीच ठार
तासवडे टोल नाक्यानजीक अपघात
उंब्रज, ता. १६ : तासवडे (ता. कऱ्हाड) येथील महामार्गावरील रुंदीकरणाच्या कामात ठेकेदार कंपनीकडून होत असलेल्या हलगर्जीपणामुळे आणखी एक बळी गेल्याची घटना घडली. ट्रॅक्टर उलटून झालेल्या अपघातात तरुण ट्रॅक्टर चालकाचा जागीच मृत्यू झाला. सुनील केचप्पा शिंगाडे (वय २८, सध्या रा. काशीळ, ता. जि. सातारा. मूळ रा. करेवाडी, ता. जत, जि. सांगली) असे त्याचे नाव आहे. याप्रकरणी तळबीड पोलिस ठाण्यात अपघाताची नोंद झाली आहे.
तासवडे येथील जुन्या टोलनाक्याची इमारत पाडल्यानंतर या परिसरात महामार्ग रुंदीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात खोदकाम सुरू आहे. गेल्या वर्षभरात सातारा ते कऱ्हाड या मार्गिकेवर सुमारे १२ ते २० फूट खोल खोदकाम करून नव्या टोलनाक्याच्या उभारणीचे काम सुरू आहे. सध्या वाहतूक वळवून कऱ्हाड- सातारा मार्गिकेच्या बाजूने १५ जानेवारीपासून नव्याने खोदकाम सुरू केले आहे. या ठिकाणी काल मध्यरात्री ते शुक्रवारी पहाटेच्या सुमारास हा अपघात झाला. महामार्गावर कोणताही सूचना फलक, रिफ्लेक्टर किंवा सुरक्षा उपाययोजना न करता, खोदकाम सुरू असल्याने चालकाला रस्त्याचा अंदाज आला नाही. त्यामुळे ट्रॅक्टर दोन रिकाम्या ट्रॉलींसह थेट खड्ड्यात उलटला. अपघातानंतर चालकाच्या अंगावरच ट्रॅक्टर पडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला.
घटनेनंतर तब्बल पाच ते सहा तास मृतदेह ट्रॅक्टरखालीच अडकून पडल्याने तासवडे व वराडे परिसरातील ग्रामस्थांनी तीव्र संताप व्यक्त केला. महामार्ग ठेकेदाराच्या निष्काळजीपणामुळेच हा अपघात झाल्याचा आरोप स्थानिकांकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, पोलिस ठाण्यात दाखल माहितीनुसार आज सकाळी ७.५० वाजण्यापूर्वी तासवडेच्या हद्दीत जिव्हाळा बिल्डिंगसमोर महामार्गाचे काम सुरू असलेल्या ठिकाणी हा अपघात झाला. कऱ्हाडकडून साताऱ्याकडे जात असताना ट्रॅक्टर चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले आणि रस्त्याकडेच्या सिमेंट ब्लॉकला धडक देऊन ट्रॅक्टर खड्ड्यात कोसळला. प्रशांत धोंडिराम सनगर- शिंगाडे (वय ४०, रा. जुने पोस्ट ऑफिस पाठीमागे, शनिवार पेठ, कऱ्हाड) यांनी या घटनेची फिर्याद दिली आहे. तळबीड पोलिस ठाण्यात अपघात नोंद झाला आहे. उपनिरीक्षक महाडिक तपास करीत आहेत.
B00739
तासवडे : महामार्ग रुंदीकरणाच्या कामातील खोदकामात उलटलेली ट्रॅक्टर-ट्रॉली.
.......................................................
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.