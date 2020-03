पोर्टलवर ई-कंटेन्ट अपलोड करण्यासाठी पुणे विद्यापीठातर्फे १६ जणांना प्रशिक्षण

पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाकडून ई-कंटेन्ट पोर्टलची निर्मिती केल्यानंतर आता त्यावर विविध विषयांचा ई-कंटेन्ट अपलोड करण्याबाबत १६ जणांना रविवारी प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. या सर्व जणांनी सोमवारपासून (२३ मार्च) त्यांच्या त्यांच्या ठिकाणावरून हा कंटेन्ट पोर्टलवर अपलोड करणे सुरू केले आहे. त्याचबरोबर विद्यापीठाने संलग्न महाविद्यालयांच्या शिक्षकांनाही त्यांचे शैक्षणिक साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे आवाहनही केले आहे. कोरोना विषाणू संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर गेल्या आठवड्यापासून विद्यपीठातील विभाग आणि महाविद्यालये बंद करण्यात आली आहेत. तसेच, शिक्षकांना घरून काम करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. या काळात विद्यार्थ्यांचे होणारे शैक्षणिक नुकसान कमी करता यावे यासाठी विद्यापीठाच्या बेवसाईटवर ई-कंटेन्ट पोर्टलची निर्मिती करण्यात आली आहे. (link- http://econtent.unipune.ac.in:8080/jspui/) त्यावर विविध व्हिडिओ, नोट्स, लेक्चर्स असाईन्मेंट, पीपीटी अपलोड करण्यात आले आहेत. त्याद्वारे विद्यार्थ्यांना घरून अभ्यास करता येणार आहे. याशिवाय संलग्न महाविद्यालयाच्या शिक्षकांकडून मोठ्या प्रमाणात साहित्य येणे अपेक्षित आहे. हे साहित्य तत्काळ पोर्टलवर अपलोड करता यावे यासाठी गेल्या रविवारी १६ जणांना वेबनारद्वारे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्याचबरोबर हे साहित्य कोणत्या स्वरूपात पाठवायचे आहे याचाही मसुदा उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

याशिवाय विविध विषयांचा कंटेन्ट अपलोड करण्यासाठी वेगवेगळ्या समन्वयकांची नावे व संपर्काचे तपशीलही उपलब्ध करून देण्यात आले आहेत. ते पुढीलप्रमाणे – 1. Dr. Sanjay Desale (Assistant Librarian, Jayakar KRC, SPPU, Pune)

Email- skdesale@gmail.com, Mobile- 9822804935

Subjects- Bioinformatics, Health sciences, Microbiology 2. Dr. Abhijit Kulkarni (Assistant Professor, Department of Bioinformatics, SPPU)

Email- kulkarni1111@gmail.com, Mobile- 9822330515

Subjects- Bioinformatics 3. Dr. N L Londhe (Assistant Librarian, Jayakar KRC, SPPU)

Email- nagesh@unipune.ac.in, Mobile - 9420180205

Subjects- Free and Open Content 4. Pradeep Bachhav (Librarian, Akole)

Email- agastilib@gmail.com, Mobile – 9665229998

Subjects- Chemistry Electronic science Physics 5. Yogesh Mate (Librarian, St. Vincent College of Commerce)

Email- mateyogesh27@gmail.com, Mobile- 8329262770

Subjects- Commerce Management Economics 6. Dattatray Sankpal (Librarian, PDEA's Waghire College, Saswad)

Email - thelibrarianwcs@gmail.com, Mobile – 9921931803

Subjects - Literature and Linguistics (All Languages) 7. Dr. Nilesh Harishchandra Hande (Librarian, Otur)

Email- handenilesh@gmail.com, Mobile- 9960535016

Subjects -Modelling and simulation Media and communication Statistics Mathematics 8. Dr. Charudatta Achyut Gandhe (Librarian, Adarsha comprehensive college)

Email- gcharudatta@gmail.com, Mobile- 9975599031

Subjects - Computer sci Scientific Computing Technology Eucation 9. Dr. Sambhaji Gulabrao Patil (Librarian, Adgaon, Nashik)

Email- librarianbkcmetioe@gmail.com, Mobile – 9420691868

Subjects –Engineering 10. Dr. Dattatraya Tukaram Satpute (Librarian, Rahata)

Email- datta.satpute@gmail.com, Mobile – 9881793774

Subjects –Anthropology, Defence studies 11. Gaikwad Manisha K. (Librarian, Indapur)

Email- gaikwadmk11@gmail.com, Mobile – 9637156175

Subjects - Communication and Journalism, Library Science 12. Manisha Nimraj Jadhav (Librarian, Daund)

Email- manishajadhav11774@gmail.com, Mobile – 9226312856

Subjects -Performing arts, Skill Development 13. Vitthal A. Naikwadi (Librarian, Sangvi)

Email- sppu.econtent@gmail.com, Mobile – 9921635557

Subjects -Botany Zoology Environmental science 14. Yogesh B Daphal (Librarian, Pabal- Shirur)

Email- yogeshdaphal123@gmail.com, Mobile – 9527054913

Subjects - Instrumentation Atmosphere and space Energy studies 15. Neeta Bhausaheb Shinde( Librarian, KJS College Kopergaon)

Email- kjslibrary1964@gmail.com, Mobile – 9422113369

Subjects - Lifelong learning, Politics 16. Priyanka V Naikwadi (Librarian, Parvati, Pune)

Email - unvecontent@gmail.com, Mobile – 9561330703

Subjects – Psychology, Sociology, Women studies 17. Sunita Desale (Librarian, MU College of Commerce)

Email- econtentsppu@gmail.com, Mobile – 8796453126

Subjects - Physical Education, Philosophy, History 18. Swati Mate (Librarian, Sinhagad Law College)

Email- swatiymate@gmail.com, Mobile - 9767755352

Subjects – Geology, Geography, Law 19. Sanjay Dattatray Aher (Librarian, Niphad)

Email - sanjayaher21@gmail.com, Mobile – 9822173434

Subject – Pharmacy

