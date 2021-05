पुणे : सहकारनगर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकासह गुन्हे निरीक्षकाची बदली

पुणे : गुन्हेगाराच्या खुनानंतर त्याच्या समर्थकांनी अंत्यविधीला काढलेल्या दुचाकी रॅलीवेळी केलेला निष्काळजीपणा सहकारनगर पोलिस ठाण्यातील दोन वरिष्ठ पोलिसांना भोवला आहे. त्यांची आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेत बदली करण्यात आली आहे. त्यातील एक वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक व गुन्हे निरीक्षक आहे.(transfer of crime inspector along with senior inspector of police on sahakarnagar police station)

हेही वाचा: पिंपरी : रेमडेसिव्हिर इंजेक्शन काळाबाजार प्रकरणी डॉक्टरला अटक

व्हिडिओ व्हायरवर दुचाकी रॅली काढल्याबाबतचा निष्काळजीपणा उघड झाला होता. या प्रकरणी पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी गांभिर्याने दखल घेतली आहे. गौतम गंभिरे आणि राजेंद्रकुमार कदम असे बदली करण्यात आलेल्या पोलिसांची नावे आहेत. गंभिरे हे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक असून त्यांची आर्थिक व सायबर गुन्हे शाखेत बदली करण्यात आली आहे. तर कदम हे पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) असू त्यांची सायबर गुन्हे शाखेत बदली करण्यात आली आहे. तर स्वाती देसाई यांची सहकारनगर पोलिस ठाण्याच्या वरिष्ठ पोलिस निरीक्षकपदी नियुक्ती करण्यात आली आहे. बिबवेवाडी परसिरातील सराईत माधव वाघाटेचा खून झाल्यानंतर त्याच्या अंत्ययात्रेला शेकडो समर्थकांनी दुचाकीची रॅली काढल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता. याप्रकरणी १५० ते २०० जणांविरुद्ध सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर पोलिसांनी १५ पथके स्थापन करून ९६ पेक्षा अधिक जणांना अटक करून त्यांची रवानगी येरवडा कारागृहात केली आहे.

संचारबंदीच्या कालावधीत अंत्ययात्रेला दुचाकी रॅली कशी काय काढण्यात आली, असा सवाल उपस्थित करीत पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी संबंधितांना फैलावर घेतले होते. त्याशिवाय शहरातील सर्व पोलिस उपायुक्तांची तातडीने बैठक घेतली होती.