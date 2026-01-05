Ajit Pawar : पुण्याचा कायापालट करणार; ‘राष्ट्रवादी’च्या प्रचार सभेत अजित पवार यांची ग्वाही

औंध - ‘केंद्र आणि राज्य सरकारने महापालिकेला निधी देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही, पण येथील जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ते लोक मात्र कमी पडले. आता पुण्याचा कारभारी बदलण्याची वेळ आली आहे. मला महापालिकेची सत्ता द्या, शहराचा कायापालट करून दाखवतो. बदल घडवला नाही तर अजित पवार नाव सांगणार नाही,’ अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. .महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर औंध बोपोडी प्रभाग क्रमांक ८ आणि सुस-बाणेर- पाषाण प्रभाग क्रमांक ९ मधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांच्या प्रचारार्थ बाणेर येथे ‘विजयी संकल्प’ सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी ते बोलत होते.प्रभाग ८ चे उमेदवार विनोद रणपिसे, पौर्णिमा रानवडे, अर्चना मुसळे आणि प्रकाश ढोरे तर प्रभाग ९ चे उमेदवार गायत्री मेढे-कोकाटे, बाबुराव चांदेरे, पार्वती निम्हण आणि अमोल बालवडकर यांच्या प्रचारार्थ ही सभा आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी सुनील चांदेरे, आबासाहेब सुतार, राहुल बालवडकर, समीर चांदेरे, नीलेश पाडाळे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते..पवार म्हणाले, ‘पुणे शहर तुमचे-माझे आहे. बाहेरचे लोक येतील, भाषणे करून जातील; पण शहराच्या सुख-दु:खाशी आपलाच संबंध येणार आहे. त्यामुळे आपली माणसे ओळखा. काही मूठभर लोकांच्या डोक्यात सत्तेची हवा गेली आहे, ती आपल्याला उतरावयाची आहे. महापालिकेच्या शाळांचे सक्षमीकरण, आरोग्य सुविधा, पाणी समस्या आणि वाहतूक कोंडी सोडवण्यासाठी कामाच्या माणसांना संधी द्या..वाढत्या लोकसंख्येनुसार नागरी समस्या सोडवण्यात स्थानिक प्रशासन अपयशी ठरले आहे. स्थानिक पातळीवर समस्या सुटल्या नाहीत, म्हणूनच आता कोणाच्याही दबावाला न घाबरता कारभारी बदलण्याचा निर्णय घ्या.’‘निर्णायक क्षणी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा फोन आला आणि परिस्थिती पूर्णपणे बदलली. त्यांनी माझ्यावर अन्याय झाल्याचे मान्य करत चर्चेस बोलावले. त्या एका भेटीत मला राजकीय पुनर्जन्म मिळाला, असे अमोल बालवडकर म्हणाले. बाबुराव चांदेरे यांनीही मनोगत व्यक्त केले..भाषणातील ठळक मुद्देपुणेकरांना अपुरा पाणीपुरवठा आणि धूळ खात पडलेली हॉस्पिटल्स हा गंभीर प्रश्न असून, तो तातडीने मार्गी लावणारशहरात दहशत पसरवणाऱ्या कोयता गॅंगचा कायमचा बंदोबस्त करणारगाड्या फोडणाऱ्या प्रवृत्तींना ठेचणारपुण्याच्या सुरक्षिततेसाठी पोलिस दलाला सर्व आधुनिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देणार.नद्यांचे प्रवाह मोकळे करून शहराच्या निसर्ग संवर्धनावर विशेष भर देणार.महापालिका शाळांचे सक्षमीकरण करणार..‘हाच का दादाचा वादा’चे बॅनर‘अजितदादा, तुम्ही प्रभाग क्रमांक नऊमध्ये पैसे वाटणाऱ्यांचा प्रचार करणार का? हाच का दादाचा वादा? दादा तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. तुमच्यावर मनापासून प्रेम करणारे परंतु; प्रचंड नाराज असणारे प्रभाग क्रमांक नऊमधील सर्व मतदार’ अशा आशयाचे बॅनर परिसरात लावण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.