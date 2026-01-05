पुणे

Ajit Pawar : पुण्याचा कायापालट करणार; ‘राष्ट्रवादी’च्या प्रचार सभेत अजित पवार यांची ग्वाही

केंद्र आणि राज्य सरकारने महापालिकेला निधी देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही, पण येथील जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ते लोक मात्र कमी पडले.
Updated on

औंध - ‘केंद्र आणि राज्य सरकारने महापालिकेला निधी देण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही, पण येथील जबाबदारी ज्यांच्यावर होती, ते लोक मात्र कमी पडले. आता पुण्याचा कारभारी बदलण्याची वेळ आली आहे. मला महापालिकेची सत्ता द्या, शहराचा कायापालट करून दाखवतो. बदल घडवला नाही तर अजित पवार नाव सांगणार नाही,’ अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

