Pune Crime : मेफेड्रॉनची विक्री करणाऱ्या तृतीयपंथीयासह तिघांना अटक; चार लाखांहून अधिक किमतीचा अमली पदार्थ जप्त

पुणे - अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्सच्या कोल्हापूर कृती विभागाने हडपसर परिसरात धाड टाकून मेफेड्रॉन (एमडी) या अमली पदार्थाची विक्री आणि वाहतूक करणाऱ्या तृतीयपंथीयासह तिघांना अटक केली आहे. या कारवाईत चार४ लाख ३१ हजार ९५० रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला असून अमली पदार्थ विक्रीच्या साखळीतील आणखी आरोपींचा शोध सुरू आहे..मंगळवारी टास्क फोर्सचे अधिकारी हडपसर, वानवडी आणि काळेपडळ भागात पेट्रोलिंग करत असताना मांजरी ते १५ नंबर चौक रोडवरील इंडेन गॅस एजन्सीजवळील परिसरात एका दुचाकीवर संशयास्पदरीत्या फिरणारी महिला आणि तृतीयपंथी दिसून आले..त्यांची झडती घेतल्यावर त्यांच्या ताब्यातून ६० ग्रॅम ८ मिली वजनाचा मेफेड्रॉन (एमडी) हा अमली पदार्थ, दोन मोबाईल फोन, वजन काटा आणि दुचाकी असा एकूण लाख ३१ हजार ९५० रुपयांचा मुद्देमाल मिळून आला..ताब्यात घेतलेल्या आरोपींची नावे मेघा दीपक जगताप (वय-२७, रा. महादेवनगर, हडपसर) आणि तृतीयपंथी स्नेहल ऊर्फ गणेश शिवसांच (वय-२१, रा. ससाणेनगर रोड, हडपसर) अशी आहेत. चौकशीत मेघा हिने हा अमली पदार्थ सलमान सलीम शेख (रा. घोरपडे पेठ) याच्याकडून आणल्याचे सांगितले. त्यानंतर पोलिसांनी त्यालाही अटक केली आहे..या तिन्ही आरोपींविरुद्ध एन.डी.पी.एस. कायद्यान्वये हडपसर पोलिस ठाण्यात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक प्रेमा पाटील (अमली पदार्थ विरोधी टास्क फोर्स, कोल्हापूर कृती विभाग पुणे) या करत आहेत. ही कारवाई पोलिस उपअधीक्षक उमेश तावसकर, पोलिस निरीक्षक प्रेमा पाटील, सरोजनी चव्हाण, सहायक पोलिस निरीक्षक माधवानंद धोत्रे आणि पथकाने केली..