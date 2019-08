वरंध घाटातून वाहतूक दोन महिन्यांसाठी बंद 

भोर (पुणे) : भोर- महाड मार्गावरील वरंधा घाटातील खचलेल्या रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण होण्यासाठी सुमारे दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे वरंधा घाटातून वाहतूक पुढील दोन महिने बंद राहणार आहे. वरंधा घाटातील रस्ता 4 ऑगस्टला झालेल्या मुसळधार पावसाने अनेक ठिकाणी खचला आणि काही ठिकाणी दरडी पडल्या. घाटातील भोर तालुक्‍याच्या बाजूला असलेल्या रस्त्याचे काम पुढील पंधरा दिवसात पूर्ण होण्याची शक्‍यता आहे. परंतु, महाडच्या बाजूकडील रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम फार मोठे आहे. त्या कामास दोन महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे, अशी माहिती महाडच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे कार्यकारी अभियंता बप्पा बहिर यांनी दिली. वरंधा घाटातील घाटमाथ्याजवळील मोठ्या वळणावरील रस्ता खचल्याने आणि काही ठिकाणी मोठ्या दरडी पडल्याने रस्ता वाहतुकीस धोकादायक झाला आहे. त्यामुळे आम्ही हा रस्ता चार ऑगस्टपासून वाहतुकीसाठी पूर्णपणे बंद केला आहे. या मार्गावरील रस्त्याच्या दुरुस्तीचे काम हे सुमारे दोन महिने सुरू राहणार आहे. हे काम पूर्ण झाल्यानंतरच या मार्गाने वाहतूक सुरळीत होईल, असेही बहिर यांनी स्पष्ट केले. भोरकडून घाटातील वाघजाई मंदिरापर्यंतचा रस्ता हा पुढील पंधरा दिवसानंतर सुरू सुरू होणार आहे. त्यामुळे केवळ घाटातील वाघजाई मंदिरापर्यंतच वाहने जाऊ शकतील. श्री. ठाणगे, उपअभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग भोर

