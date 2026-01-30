पुणे

Sakal Tourism Expo : पर्यटनाचे अनेक पर्याय एकाच छताखाली; ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’ला पुण्यात आजपासून प्रारंभ

असंख्य प्रश्‍नांची उत्तरे देणारा आणि मनासारख्या पर्यटनाचा योग जुळवून आणणाऱ्या ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’ला शुक्रवारी (ता. ३०) प्रारंभ होत आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - तुम्ही पर्यटनाला जाण्याचा विचार करत आहात का, पर्यटनासाठी नेमकं कोणते ठिकाण निवडायचे, कसे जायचे, कधी जायचे, पर्यटनांचा अनोखा पर्याय अनुभवावा का? अशा असंख्य प्रश्‍नांची उत्तरे देणारा आणि मनासारख्या पर्यटनाचा योग जुळवून आणणाऱ्या ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’ला शुक्रवारी (ता. ३०) प्रारंभ होत आहे. रविवारपर्यंत (ता. १) एक्स्पो खुला असून, कर्वेनगरमधील पंडित फार्म्समध्ये होणार आहे.

