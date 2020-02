पुणे-सोलापूर महामार्गावर हडपसर ते उरुळी कांचनदरम्यान प्रवासी त्रस्त

पुणे- सोलापूर महामार्गावर हडपसर ते उरुळी कांचनदरम्यान मांजरी बुद्रुक येथे बाजार समितीसमोर, शेवाळेवाडी, फुरसुंगी फाटा, लोणी स्टेशन, कुंजीरवाडी व उरुळी कांचन गावातील तळवाडी चौकात वाहतुकीची कोंडी होणे, ही बाब नित्याचीच झाली आहे. त्यात प्रवाशांचे मोठ्या प्रमाणात हाल होत आहेत. याबाबत तातडीने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. शेवाळेवाडी फाट्यावर काही महिन्यांपूर्वी पुणे शहर वाहतूक पोलिसांनी वाहतूक नियंत्रक दिवा बसवला. मात्र रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना खासगी वाहने उभी केली जातात. त्यामुळे या ठिकाणी कोंडी होत आहे.

फुरसुंगी फाट्यावर प्रामुख्याने लग्नसराईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. येथे तीन मोठी मंगल कार्यालये आहेत. येथे येणारी ७० टक्के वाहने रस्त्यातच उभी राहतात. याबाबत मंगल कार्यालयाच्या मालकांना शहर पोलिसांनी वारंवार नोटीस दिली आहे.

मांजरी बुद्रुक येथे पुणे- सोलापूर महामार्गावर रस्त्यापासून दोनशे मीटर आत हवेली बाजार समितीचा उपबाजार आहे. बाजारात येणाऱ्या व्यापाऱ्यांची, शेतकऱ्यांची व छोट्या खरेदीदारांची वाहने बाजार समितीबाहेर रस्त्यात उभी असतात.

कदमवाकवस्ती हद्दीत लोणी स्टेशन परिसरात रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना असणारी हॉटेल, व्यापारी दुकाने यांना स्वतःची पार्किंग नाही. त्यामुळे या ठिकाणी येणारी वाहने रस्त्यातच लागतात. याबाबत लोणी काळभोर पोलिस कारवाई करत नाही. त्यातच लोणी स्टेशन परिसरातील सेवा रस्त्याचाही व्यावसायिक वापर होत आहे.

उड्डाण पुलाची गरज - पुणे- सोलापूर महामार्गावर हडपसर ते उरुळी कांचन या दरम्यान फुरसुंगी फाटा, लोणी स्टेशन, कुंजीरवाडी व उरुळी कांचन गावातील तळवाडी चौक येथे कोंडी सोडविण्यासाठी उड्डाण पुलाची गरज आहे.

पुणे- सोलापूर महामार्गावर हडपसर ते उरुळी कांचन या दरम्यान फुरसुंगी फाटा, लोणी स्टेशन, कुंजीरवाडी व उरुळी कांचन गावातील तळवाडी चौक येथे कोंडी सोडविण्यासाठी उड्डाण पुलाची गरज आहे. उरुळी कांचन हद्दीतील तळवाडी चौकीत अपवाद वगळता बाराही महिने अठरा तास वाहतूक कोंडी आढळून येते. या चौकात रस्त्यातच बेकायदा वाहतूक करणाऱ्या रिक्षा, मोठी वाहने, खासगी वाहने थांबतात. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंचा सेवा रस्ता टपरी चालक व हातगाड्यांनी व्यापला आहे. त्यामुळे पायी चालणेही जिवावर बेतू शकते. मात्र स्थानिक दुकानदारांच्या दबावापोटी पोलिस व लोकप्रतिनिधी कारवाई करत नाही.

Web Title: Travelers suffer from Hadapsar to Uruli Kanchan on Pune Solapur highway