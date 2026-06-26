पुणे

कऱ्हाड संक्षिप्तपट्टादोन

कऱ्हाड संक्षिप्तपट्टादोन
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झाडांच्‍या फांद्या
प्रवाहित तारांमध्‍ये

कऱ्हाड : शहरातील झाडांच्या वाढलेल्या फांद्या महावितरण कंपनीकडून छाटण्याची मोहीम मध्यंतरी राबविण्यात आली. त्यामुळे धोका टळला आहे. मात्र, सध्या शहरात काही ठिकाणी फांद्या प्रवाहित विजेच्या तारांत गेल्याचे दिसत आहे. शहरातील कन्याशाळेशेजारील घोडके गॅरेजसमोर झाडांच्या फांद्या या प्रवाहित तारेतून गेल्या आहेत. त्यामुळे एखादी दुर्घटना घडू शकते. महावितरणने त्याचा विचार करून तातडीने झाड्यांच्या फांद्या कमी कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे.
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बसस्‍थानक परिसरात
रिक्षांमुळे वाहतूक कोंडी
कऱ्हाड : बसस्थानक परिसरात सातत्याने रिक्षांची गर्दी होत आहे. त्यामुळे वाहनांची कोंडी होत आहे. त्याकडे वाहतूक शाखेच्या पोलिसांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे. अनेकदा वाहतूक पोलिसच तेथे नसतात. त्यामुळे वाहनधारकांना वाहतूक कोंडीचा त्रास सहन करावा लागतो. काही रिक्षाचालक मनमानी करून रिक्षा रस्त्यातच लावत असल्याने मोठी गैरसोय होत आहे.
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झाडांच्या फांद्यांमुळे येणारे धोके
रिक्षांची गर्दी कऱ्हाड
महावितरणच्या कामांची माहिती
वाहतूक कोंडीच्या कारणे
नागरिकांची मागणी महावितरणवर
झाडांच्या देखभालीसाठीच्या उपायोजना
रस्त्यांवर रिक्षांचा गैरवापर
बसस्थानकातील वाहतूक व्यवस्थापन
कऱ्हाडमधील सार्वजनिक सुरक्षा
शाळांजवळील सुरक्षा धोके
येणाऱ्या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवरील वाहतूक बाधा