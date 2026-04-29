Pune News : पुण्यातील महापौर बंगल्यात वृक्षतोड चुकीच्या पद्धतीने; आयुक्त व अतिरिक्त आयुक्तांचा निर्वाळा

पुणे - महापौर बंगल्यात फांद्या छाटणीच्या नावाखाली जवळपास संपूर्ण झाडच तोडून टाकण्याचा प्रकार घडलेला आहे. त्यावर आता अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी आक्षेप घेतला आहे. ही परवानगी फांद्या कापण्यासाठी होती. पण प्रत्यक्षात चुकीच्या पद्धतीने काम झालेले दिसत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडे खुलासा मागविला जाणार आहे, असे दिवटे यांनी स्पष्ट केले. तसेच आयुक्त नवल किशोर राम यांनीही याचा अहवाल सादर करा असे आदेश दिले आहेत..महापौर बंगल्याच्या समोरच्या अंगणातील आणि पाठीमागच्या बाजूची आंबा,पिंपळ, जांभूळ, चिंच, उंबर अशा सुमारे २० झाडांच्या धोकादायक फांद्या तोडण्यासाठी शिवाजीनगर-घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने अर्ज दाखल केला होता. त्यास एका दिवसात परवानगी देण्यात आली. यामध्ये असमतोल झालेले, जमिनीच्या दिशेने वाकलेल्या धोकादायक फांद्या तोडणे अपेक्षित होते..प्रत्यक्षात झाडाचा १० ते २० फुटाचा बुंधा शिल्लक ठेवून सर्व फांद्या तोडण्यात आलेल्या आहेत. ही झाडे पूर्णपणे फांद्या व पानांशिवाय उभी असल्याने बंगल्याचा परिसर भकास दिसत आहे. या वृक्षतोडीवर खासदार संजय राऊत यांनी देखील टीका केलेली आहे.आयुक्त नवल किशोर राम आणि अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांना महापौर बंगल्यातील झाडांच्या फांद्या कापलेले छायाचित्र दाखविल्यानंतर चुकीच्या पद्धतीने कापल्या गेल्या आहेत हे मान्य केले. आयुक्तांनी यासंदर्भात क्षेत्रीय कार्यालय, भवन रचना विभाग यांच्याकडून अहवाल मागवून घ्या अशा सूचना केल्या आहेत..पोलखोल झाली अन पोलिसांकडे तक्रारीचा प्रयत्नमहापौर बंगल्यात झालेल्या वृक्षतोडीच्या संदर्भात माहिती घेण्यासाठी आणि प्रत्यक्ष जागा पाहणी करण्यासाठी पत्रकार गेले होते. त्यावेळी तेथे एकच सुरक्षा रक्षक होता. पण पत्रकारांकडून याची पोलखोल होणार असल्याचे लक्षात आल्यानंतर पत्रकारांवर बंगल्यात घुसल्याचा गुन्हा दाखल करण्यासाठी तक्रार दिली जाणार होती. सुरक्षा विभागाचे अधिकारी राजेश विटकर हे पोलिसांकडे गेले होते. मात्र, ते तक्रार दाखल न करता परत निघून आले. त्याबाबत विटकर यांना विचारले असता, गैरसमजातून ही तक्रार दिली जाणार होती असे स्पष्ट केले..'घोले रस्ता क्षेत्रीय कार्यालयाने फांद्या छाटण्याची परवानगी दिली घेतली आहे. असे असताना झाडावरील सर्वच फांद्या कापल्या आहेत. त्यामुळे हे काम चुकीच्या पद्धतीने झाल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे यासंदर्भात संबंधित अधिकाऱ्यांकडून खुलासा मागवून पुढील कारवाई केली जाईल.'- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.