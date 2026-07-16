Junnar Tree Plantation: जुन्नरमध्ये अँड संजयराव काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वृक्षारोपण; सहकार क्षेत्रातील योगदानाची गौरवमाला

जुन्नर : जुन्नर तालुक्यातील सर्वसामान्य शेतकऱ्याच्या हिताला प्राधान्य देत सहकार क्षेत्राला प्रगतीपथावर नेण्यासोबतच तालुक्यातील सहकार, शैक्षणिक, सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक अँड संजयराव शिवाजीराव काळे यांचे मोलाचे योगदान असल्याचे गौरवोद्गार पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे माजी विभागीय अधिकारी सुभाषराव कवडे यांनी काढले. आपटाळे ता. जुन्नर येथे अँड संजयराव काळे यांच्या वाढदिवसानिमित्ताने आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रमाप्रसंगी कवडे बोलत होते. .यावेळी तालुका विभागीय अधिकारी बाळासाहेब मुरादे, वसुली अधिकारी संदिप जाधव विकास अधिकारी वसंत ताजणे, अनघा भालेकर, कमल भालिंगे, रोहिदास उत्तर्डे, बबन केंगले, चिमा गांगड, रामदास चतुर, दत्ता भवारी, संतोष खिलारी, महेंद्र पवार, दिनकर मुंढे, महेश घोगरे, अर्जुन उंडे, जयराम खिलारी, लक्ष्मण बगाड, भगवंत बांडे, माऊली हिले, सोमा बुळे, किसन आंबवणे, नावजी ढंगळे, दगडू डामसे, अण्णासाहेब गोसावी, संदीप कोल्हाळ, विष्णू उत्तर्डे, बिलाल गोल्हे यांसह शेतकरी उपस्थित होते..यावेळी जिल्हा बँकेचे विभागीय अधिकारी बाळासाहेब मुरादे म्हणाले की, अँड संजयराव काळे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली तालुक्यात 77 विकास सोसायट्या व वीस शाखांमधून शेतकऱ्यांना बँकेच्या सर्व योजनांसह सेवा जलदगतीने दिली जाते. शेतकऱ्यांना सुरळीतपणे पीक कर्ज पुरवठा करण्याकडे अँड काळे कटाक्षाने लक्ष देतात. विकास सोसायट्यांचे पदाधिकारी, संचालक व सचिव यांच्या द्वारे योग्य समन्वय साधून सेवा दिली जात असल्यामुळे शेतकऱ्यांचा जिल्हा बँकेवरील विश्वास वृद्धिंगत झाला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.