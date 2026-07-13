Pune News : डॉ. प्रदीप कुरुलकर प्रकरणाच्या खटल्यास सुरुवात; पहिल्या पंच साक्षीदाराची साक्ष नोंदविली

पुणे - पाकिस्तानी गुप्तहेर महिलेला देशाची गोपनीय माहिती पाठविल्याप्रकरणी संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्थेच्या (डीआरडीओ) पुण्यातील संशोधन आणि विकास आस्थापना (आर ॲण्ड डीई) या प्रयोगशाळेचे संचालक आणि वरिष्ठ शास्त्रज्ञ डॉ. प्रदीप कुरुलकरवर दाखल असलेल्या गुन्ह्याच्या खटल्याची सुनावणी सोमवारपासून (ता. १३) सुरू झाली आहे..पहिल्याच दिवशी सरकारी पक्षाच्या पहिल्या पंच साक्षीदाराची मुख्य तपासणी व उलटतपासणी पूर्ण झाली. सत्र न्यायाधीश पी. वाय. लाडेकर यांच्या न्यायालयात खटल्याची सुनावणी होत आहे. ‘हनी ट्रॅप’मध्ये अडकून पाकिस्तानसाठी हेरगिरी करत असल्याचा आरोप असलेल्या झारा दासगुप्ता नावाच्या महिला हेरास देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाची माहिती दिल्याच्या आरोपावरून डॉ. कुरुलकर याच्याविरोधात शासकीय गुपिते अधिनियम व इतर कलमांनुसार मुंबई येथील काळाचौकी ठाण्यात गुन्हा दाखल आहे. त्यानंतर डॉ. कुरुलकरला दहशतवाद विरोधी पथकाने (एटीएस) ४ मे २०२३ ला अटक केली होती..या प्रकरणात एटीएसने ३० जून २०२३ रोजी दोन हजार पानांचे आरोपपत्र विशेष न्यायालयात दाखल केले होते. त्यामध्ये डॉ. कुरुलकर व दासगुप्ता यांच्या चॅटिंगमधून संवेदनशील माहिती पुरविल्याचे उघड झाले होते. या खटल्याच्या दृष्टीने कुरुलकर विरुद्ध दोषारोप निश्चितीची प्रक्रिया १८ जूनला पूर्ण करण्यात आली होती..आरोपी प्रदीप कुरुलकरच्या अटकेसंदर्भातील तसेच त्यांच्या कार्यालयातील शोध व जप्ती पंचनाम्यासंदर्भातील पहिल्या पंच साक्षीदाराची मुख्य तपासणी घेण्यात आली. साक्षीदाराची उलटतपासणी बचाव पक्षाचे वकील ऋषिकेश गानू यांनी केली. त्यांना ॲड. राघव पुराणिक यांनी सहकार्य केले. सरकारी पक्षातर्फे विशेष सरकारी अभियोक्ता ॲड. उज्ज्वला पवार या कामकाज पाहत आहेत. पुढील सुनावणी मंगळवारी (ता. १४) होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.